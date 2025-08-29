Sobota bo na evropskem prvenstvu prinesla drugi obračun za Slovenijo, saj ji bo ob 17. uri nasproti stala prva favoritinja skupine D Francija. Ta kljub precej spremenjeni in na prvi pogled tudi manj zvezdniški zasedbi tudi letos kotira visoko.

Prvi dan letošnjega EuroBasketa se je za Slovence in Francoze razvil povsem drugače. Slovenci so za uvod morali priznati premoč Poljski (95:105), francoska zasedba pa se je za uvod sprehodila mimo Belgijcev (92:64) in kljub napovedim, da ob spremenjeni zasedbi letos ne spada v ožji krog favoritov, dokazala, da bo nanjo treba še kako računati.

Francozi sicer napram zadnjim tekmovanjem nastopajo v precej spremenjeni zasedbi. Po lanskem srebru na domačih olimpijskih igrah je ekipo po dolgih letih zapustil selektor Vincent Collet, vodenje izbrane vrste pa je prevzel Frederic Fauthoux. In če skozi celotno poletje opozarjamo na odpovedi in manke v slovenskem taboru, so Francozi s tega vidika še veliko bolj oslabljeni, a imajo hkrati veliko večji nabor in bazen igralcev, na katere lahko računajo na prvenstvu.

Francozi so se v četrtek poigrali z Belgijo. Foto: FIBA

Številne odpovedi, a odlična zasedba

V francoski vrsti so sodelovanje že prej odpovedali Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Mathias Lessort in Evan Fournier, reprezentančno pot pa sta po koncu olimpijskih iger sklenila Nicolas Batum in Nando de Colo. Francozi kljub temu na EuroBasketu računajo na štiri košarkarje iz lige NBA, kapetana ekipe Guerschona Yabuseleja, Bilala Coulibalyja ter dva prva izbora na naboru lige NBA iz lanskega leta Zaccharieja Risacherja in Alexa Sarra. Ob tem imajo v svoji zasedbi kar osem evroligašev, tako da kakovost ekipe nikakor ni pod kakršnimkoli vprašajem.

Po petkovem popoldanskem treningu so si glavni zvezdniki francoske izbrane vrste vzeli nekaj časa tudi za slovenske medije in v zelo sproščenem in lahkotnem vzdušju, ki spremlja njihovo izbrano vrsto, zaupali svoje vtise pred sobotnim srečanjem. V preteklost in na zadnje obračune s Slovenijo se ne ozirajo, sploh ker je reprezentanca precej spremenjena in pomlajena, še posebej napram zadnjim medsebojnim obračunom, ki so vedno postregli z vsaj nekaj drame.

Zaccharie Risacher Foto: Guliverimage

"Smo nova generacija igralcev, ki igra dobro obrambo, kar smo dokazali proti Belgiji, in ta nivo obrambe moramo držati do konca turnirja. Vsi smo vzneseni. Ne obremenjujemo se z odpovedmi, tisti, ki smo tukaj, moramo narediti svoje in poskušati ustvariti nekaj posebnega. Pomembno je, da smo osredotočeni le nase, osredotočenost mora biti na najvišjem nivoju in narediti moramo vse za zmago," je razlagal 20-letni član Atlante Zaccharie Risacher.

Ob že prej omenjeni zelo spremenjeni zasedbi izbrane vrste je kapetanska vloga padla v roke 29-letnega člana New York Knicks Guerschona Yabuseleja. "Guerschon je odličen kapetan, sprejel je to vlogo in je odličen vodja, zato mi je kot mlademu košarkarju res v veselje in čast, da lahko igram z njim. Vsi v ekipi smo na enaki ravni, kemija med nami je odlična in mislim, da nam to lahko zares pomaga v letih, ki še prihajajo," je še dodal Risacher.

Yabusele: Slovenija ni samo Luka Dončić

Tudi nekdanji član Real Madrida je po koncu treninga nekaj besed namenil Sloveniji in naslednjemu srečanju. "Ne čutimo nobenega pritiska. Uživamo skupaj, fante poznam že od prej. Smo mlada in nova ekipa, ki je rada skupaj, in tudi na parketu uživamo," je dejal Yabusele, ki je na tekmi z Belgijo dosegel 11 točk, po točko več pa sta prispevala Elie Okobo in Bilal Coulibaly.

Tudi on se sicer ni mogel izogniti vprašanjem o Luki Dončiću. Vprašanja glede njegove telesne transformacije je bil deležen že na novinarski konferenci pred začetkom prvenstva, takrat pa precej nejevoljno odgovoril: "Mislim, da naš cilj ni gledati, kako on spreminja svoje telo med poletjem. Ne vrti se vse okoli Luke. V naši skupini je veliko odličnih ekip, naš fokus pa je samo na nas samih," je v precej suverenem tonu takrat povedal francoski kapetan.

Da je Slovenija ekipa in da je košarka ekipni šport, pa je poudaril tudi po petkovem treningu. "Pripravljamo se na celotno ekipo, ko žoga dobro kroži, so precej dobra ekipa. Znajo igrati kot ekipa, skupaj so že nekaj časa. Pripravili se bomo in videli, kako jih lahko zaustavimo," je dejal.

Kljub temu je nekaj besed namenil tudi slovenskemu kapetanu. "Luka je igral v Madridu pred mano in sem bil impresioniran nad njegovimi dosežki že pred prihodom v NBA. To, kar prinese na parket, pove vse o njem. Že v prvem letu smo videli, kaj je storil, zdaj nas čaka obračun na turnirju. On je odličen košarkar in čaka nas dobra tekma. NBA in tekme na reprezentančnem nivoju so nekaj povsem drugega. Ko si dober košarkar in razumeš igro, kot jo razume on, si odličen na vseh ravneh igre," je še dodal francoski košarkar.

EuroBasket, 2. krog: Sobota, 30. avgust, Katovice:

17.00 Francija – Slovenija Kader Francije: Isaia Cordinier (Anadolu Efes), Bilal Coulibaly (Washington Wizards), Sylvain Francisco (Žalgiris Kaunas), Jaylen Hoard (Maccabi Tel Aviv), Mouhammadou Jaiteh (Dubaj Basketball), Timothe Luwawu-Cabarrot (Baskonia Vitoria), Theo Maledon (Real Madrid), Elie Okobo (Monaco), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks), Alexandre Sarr (Washington Wizards), Matthew Strazel (Monaco), Guerschon Yabusele (New York Knicks)

Preberite še: