Poljski košarkarski selektor razkril razširjen seznam za Slovenijo

Slovenska reprezentanca bo tekmo s Poljsko igrala 28. avgusta v Katovicah. V skupini so še Francija, Belgija, Izrael in Islandija.

Slovenci in Poljaki so se srečali tudi na zadnjem EP, varovanci Aleksandra Sekulića pa so v četrtfinalu doživeli nepričakovan poraz in turnir v Berlinu končali prej, kot so načrtovali.

Miličić, ki Poljsko vodi od leta 2021, je na seznam uvrstil tudi svojega sina Igorja Miličića mlajšega, ki je po šolanju na univerzi Tennessee podpisal začasno pogodbo s Philadelphio, s katero bo igral v poletni ligi.

Na poljskem seznamu je tudi igralec z izkušnjami v najmočnejši ligi na svetu - severnoameriški NBA. Sochan, ki je v pretekli sezoni za San Antonio v povprečju dosegal več kot 11 točk in šest skokov, bo nosil dres poljskih orlov. Dvaindvajsetletni krilni center ima poljsko državljanstvo po mami, ki je Poljakinja.

Poljska je na zadnjem EP Slovenijo ugnala z 90:87. Takrat je slovenski obrambi delal preglavice Mateusz Ponitka, ki je navdušil z zgodovinskim trojnim dvojčkom. Šestnajst točk je dodal Michal Sokolowski, zdaj košarkar Sassarija, 11 pa Aleksander Balcerowski, ki je letos z Malago osvojil ligo prvakov in španski pokal. Vsi trije so na širšem seznamu.

Na spisku so še Aleksander Dziewa, Tomasz Gielo, Daniel Golebiowski, Lukasz Kolenda, Michal Kolenda, Kamil Laczynski, Michal Michalak, Dominik Olejniczak, Kuba Pisla, Andrzej Pluta, Jakub Schenk, Jakub Szumert, Szymon Zapala, Jaroslaw Zyskowski in Przemyslaw Zolnierewicz.

"Trenutno gre za razširjen seznam 20 igralcev, med katerimi bomo opravili nadaljnji izbor. Ključno zame in za vodstvo je, da čim bolj uravnotežimo seznam v različnih vidikih, kot so: izkušnje, prisotnost mladih igralcev, košarkarska inteligenca, poznavanje sistema in atletske sposobnosti. Želimo biti pripravljeni na različne scenarije in dobro uigrani kot ekipa. Upam, da se bo seznamu pridružilo še eno ime, ki bo naturaliziran košarkar," je za spletno stran poljske košarkarske zveze dejal Miličić.

