Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić ja danes razkril širši seznam 19 vabljenih košarkarjev na priprave za letošnji EuroBasket, ki ga bodo od 27. avgusta do 14. septembra gostili Ciper, Finska, Poljska in Latvija. Na seznamu je pričakovano tudi glavni zvezdnik Luka Dončić, vloga naturaliziranega košarkarja bo pripadla Joshu Nebu, na seznamu pa od dozdajšnjih rednih članov ni Jake Blažiča.

Svoj da reprezentanci je že ob prihodu v Slovenijo v začetku maja podal Luka Dončić, ki je vse od konca lige NBA in prihoda v Slovenijo naredil velik korak naprej pri svoji telesni pripravljenosti, slovenski izbrani vrsti pa se bo pridružil v začetku avgusta, kot to velevajo pravila lige NBA. Že prej pa bo selektorju Sekuliću na voljo dozdajšnji član Denver Nuggets Vlatko Čančar, ki se vrača v Evropo, saj je sklenil sodelovanje z milansko Olimpio. Tam pa že igra Josh Nebo, ki mu bo pričakovano pripadla vloga naturaliziranega košarkarja v izbrani vrsti, saj je po vseh poškodbah v tej klubski sezoni vendarle nared za vse napore.

Seznam kandidatov za nastop na EP (19): Miha Cerkvenik, Vlatko Čančar, Žiga Daneu, Luka Dončić, Zoran Dragić, Vit Hrabar, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Urban Kroflič, Edo Murić, Josh Nebo, Aleksej Nikolić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka.

V načrtu priprav so tudi štirje košarkarji, ki so z izbrano vrsto do 19 let v nedeljo osvojili bronasto odličje na svetovnem prvenstvu. To so debitant Vit Hrabar, pa Urban Kroflič, Mark Padjen in Žak Smrekar.

"Pred nami je novo zahtevno tekmovanje in temu primerno smo se zgodaj lotili načrtovanja priprav, tekem in seveda tudi selekcije igralcev. Na seznamu imamo 19 košarkarjev. Gre za kombinacijo mladosti in izkušenj. V želji, da gremo na EuroBasket v najboljši možni zasedbi, bomo dvanajsterico potnikov določili tik pred prvenstvom. Zveza nam je znova omogočila odlične pogoje za delo. Čaka nas šest zelo močnih pripravljalnih tekem in verjamem, da imamo izpolnjene vse pogoje, da se na evropsko prvenstvo dobro pripravimo. Ob tej priložnosti igralcem ter strokovnemu štabu fantovske reprezentance do 19 let čestitam za izjemne predstave in osvojeno bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu," je ob predstavitvi seznama dejal selektor Aleksander Sekulić.

Del letošnjega strokovnega reprezentančnega štaba bo tudi pomočnik JJ Redicka v Los Angeles Lakersih Greg St. Jean. Slednji je s slovensko košarko že dobro povezan, saj je z reprezentančnimi trenerji krajše obdobje sodeloval že med pripravami na prvenstvo pred tremi leti.

Brez Jake Blažiča

Na seznamu ni Jake Blažiča, ki je že med sezono s Cedevito Olimpijo pred reprezentanco vselej puščal vprašaj, odločitev pa sprejel po koncu klubskega tekmovalnega obdobja in se, kot vse kaže, odločil za (do)končno ločilo ob svoji reprezentančni poti. Za reprezentanco je do danes zbral 82 uradnih nastopov, s čimer trenutno zaseda četrto mesto na večni lestvici, na teh pa je dosegel 728 točk. Bil je eden pomembnejših členov izbrane vrste, s katero je leta 2017 osvojil naslov evropskega prvaka, pa tudi četrto mesto na olimpijskih igrah v Tokiu. Že med minulo sezono je imel nekaj teža v s poškodbami, zdaj pa bo vse moči uperil v priprave na novo klubsko sezono, mesto v izbrani vrsti pa bo tako prepustil mlajšim.

Napram lanskim kvalifikacijam za olimpijske igre na širšem seznamu ni Žige Dimca, ki je konec lanskega koledarskega leta sicer v intervjuju za Sportklub sporočil, da zaradi pomanjkanja odkrite komunikacije v izbrani vrsti vsaj začasno prekinja svojo reprezentančno kariero, že tako ali tako pa v zadnjem obdobju ni bil vidnejši člen v planih selektorja Sekulića. Mesta v izbrani vrsti pa si ni izboril niti Žiga Samar, ki je pred kratkim podaljšal sodelovanje s špansko Gran Canario.

Sprememba v planu in brez poti na Kitajsko

Kot so še sporočili iz KZS, je pri programu dela slovenske reprezentance prišlo do spremembe. Kitajski organizatorji so namreč gostovanje Slovencev v Šanghaju prestavili za leto dni. Tako bo Slovenija s pripravami začela v sredo, 23. julija. Prvi cikel bo opravila na Rogli, nato pa se z vmesnimi postanki do odhoda na prvenstvo pripravljala v Ljubljani.

Slovenci bodo v pripravah na EuroBasket odigrali tudi dve domači pripravljani tekmi, in sicer 8. avgusta bo v Stožicah gostovala Nemčija, 19. avgusta pa Velika Britanija. Skupno jih bodo odigrali šest. Reprezentanci Slovenije in Nemčije bosta 10. avgusta v Mannheimu odigrali še povratni obračun. Nato Slovence čaka še pot v Latvijo, kjer bodo 15. avgusta moči merili z Litvo in 16. avgusta v Rigi še z reprezentanco Latvije. Nekaj dni pred potjo na prvenstvo se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta.

Na 42. evropskem prvenstvu bo Slovenija prvi del igrala v Poljskih Katovicah. Prvo tekmo bo 28. avgusta (20.30) igrala proti gostiteljici Poljski, nato jo 30. avgusta čaka srečanje s Francijo, dan zatem z Belgijo, 2. septembra se bo pomerila z Islandijo, za konec prvega dela pa 4. septembra še z Izraelom. Poleg Katovic bodo skupinski del gostili še Ciper (Limassol), Finska (Tampere) in Latvija (Riga). Skupinski del se bo končal 4. septembra, v nadaljevanje se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe, izločilni boji bodo potekali v Rigi, kjer bo tudi finale 14. septembra.

