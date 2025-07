Slovenska košarkarska reprezentanca do 19 let se je v ponedeljek zvečer vrnila iz švicarske Lozane, kjer je Slovenija pod vodstvom selektorja Danijela Radosavljevića dosegla zgodovinski uspeh za slovensko košarko, potem ko je na svetovnem prvenstvu osvojila bronasto odličje. Slovenski selektor si je s svojim delom prislužil tudi priznanje za najboljšega trenerja turnirja.

"Kaj nam on ne daje? Selektor nas res zna povezati, vemo, če se držimo njegovih navodil, potem je uspeh zagotovljen. Res zagovarja ekipno igro, nesebičnost in predanost državi, sploh pri petju himne," je z nasmeškom po prihodu na brniško letališče o vlogi selektorja v izbrani vrsti razlagal slovenski košarkar Mark Padjen.

Ta je s soigralci in trenerskim štabom v ponedeljek z dobro uro zamude preko Züricha priletel v Ljubljano, kjer so slovenske košarkarske junake bučno pozdravili najbližji. Posebnega aplavza in darila v obliki ogromne penine je bil deležen selektor Danijel Radosavljević, ki je slovensko zasedbo po lanskem bronu na evropskem prvenstvu do 18 let popeljal do novega, tokrat kar zgodovinskega dosežka za slovensko košarko.

Uspeh za uspehom

Po prvih čustvenih objemih in krikih zmagoslavja si je selektor na Brniku nekaj časa vzel tudi za slovenske predstavnike sedme sile. "Ni bilo lahko, daleč od tega, da je bilo enostavno. Če se vrnem na lansko leto in priprave pred evropskim prvenstvom … Za nami je bilo takrat že lepo število treningov, prave povezanosti pa takrat v ekipi še ni bilo čutiti. S štabom smo se potem maksimalno posvetili tej skupini fantov in z ogromno nekih analiz ter individualnih in kolektivnih pogovorov, s katerimi smo jim poskušali pokazati, kaj je cilj te ekipe. In ko so to fantje začeli dojemati, v prvi vrsti nosilci, je bilo vse skupaj toliko lažje. Zato me za letos sploh ni skrbelo, ker se fantje med sabo res dobro razumejo, večji pritisk je bil na strokovnem štabu kot na njih in mislim, da smo se vsi skupaj dobro odrezali," je bil zadovoljen Radosavljević.

A turnir se za Slovence ni začel najbolj optimistično, saj so izbranci Danijela Radosavljevića uvodoma izgubili proti Nemčiji (68:75) in Kanadi (63:82), šele nato je vendarle steklo. "Mi smo ostajali mirni, predvsem mi v strokovnem štabu. Po obeh tistih porazih smo dobro analizirali obe srečanji, predali informacije fantom, opravili tako kolektivne kot individualne pogovore in ostajali pozitivni. Vedeli smo, da prave tekme šele prihajajo in da v takem sistemu je četrta tekma najbolj pomembna, ker če izgubiš četrto potem dejansko izpadeš iz boja za najvišja mesta. Po zmagi na tem obračunu smo bili mentalno res močni in smo vedeli, da lahko pridemo daleč," pojasnjuje slovenski selektor. Danijel Radosavljević in kapetan Urban Kroflič. Foto: Aleš Fevžer

Po osvojeni kolajni so ga premagale solze sreče

Slovenci so nato v osmini finala ugnali Argentino, nato še Izrael. V polfinalu je bila nato še drugič na prvenstvu boljša evropska prvakinja Nemčija, v boju za tretje mesto pa so Slovenci strli Novo Zelandijo (91:87). Koliko je osvojeno odličje pomenilo slovenskemu selektorju so po zadnjem pisku sirene nedeljskega zadnjega srečanja pokazale tudi njegove solze.

"Ko predstavljaš Slovenijo na svetovnem odru, ko veš za kaj se boriš in te gleda ves svet, ni lahko. Že pred tekmo je bilo prisotnih veliko čustev, ki jih je bilo potrebno med srečanjem potisniti na stran. Moraš ostati miren, zbran, dajati prave nasvete in potegniti prave poteze v pravem trenutku, kar ni lahko, še posebej zame kot mladega trenerja, ker na tako velikem odru še sploh nisem bil. Na koncu so solze tekle kar same od sebe in sam sem bil najsrečnejši človek na svetu, ko nam je uspelo osvojiti to tako želeno odličje," zadovoljstva ni skrival Radosavljević.

Veselje Slovencev po velikem uspehu v Lozani. Foto: FIBA

34-letni trener Triglava si je po koncu turnirja prislužil tudi priznanje za najboljšega trenerja turnirja. "Počaščen sem, da sem dobil to nagrado, sigurno je to veliko priznanje, ki ga nisem pričakoval, a me veseli, da je bilo moje delo prepoznano, hkrati pa ostajam na realnih tleh. Jutri obračam nov list in gremo dalje," je dejal.

Četverica na seznamu Aleksandra Sekulića

Medtem ko selektorja in nekatere fante zdaj čaka nekaj odmora, pa bo ta res minimalen za četverico mladih slovenskih košarkarjev, ki so si prislužili mesto na širšem seznamu slovenske članske izbrane vrste za letošnji EuroBasket. Na njem so se znašli Mark Padjen, Žak Smrekar, Urban Kroflič, prvič pa tudi Vit Hrabar.

"V prvi vrsti sem zelo vesel, da so bili vpoklicani v člansko reprezentanco, ker so vsi štirje res talentirani, manjka jim samo še kilometrina, in prepričan sem, da so oni prihodnost naše košarke. Moj nasvet njim je, naj ostajajo ponižni, ne glede na uspehe, vedno je nova priložnost za dokazovanje in samo na takšen način lahko v športu uspeš. Prepričan sem, da se tega vsi dobro zavedajo, vsi imajo okoli prave ljudi, predvsem starše, ki jih pravilno usmerjajo," pravi Radosavljević, ki je zatem še enkrat več poudaril pomen ekip.

"Na štabu je bilo, da to sijajno ekipo igralcev povežemo in poskušamo ustvariti pravo hierarhijo, predvsem pa jih prepričati, da smo kot ekipa močnejši kot pa skupina posameznikov." Foto: FIBA

"To so res posebni fantje, tukaj je res ogromno talenta, ki ga je potrebno povezati in v ekipi vsakemu dodeliti svojo vlogo, hkrati pa ustvariti dobro kemijo in iz njih iztisniti maksimum. Fantje niso enostavni za trenirati, ker imajo vsi svoj karakter, vse osebnosti so drugačne, vsi imajo tudi malce ega, kar pa je edino pravilno, ker če tega ne bi imeli v sebi, potem ne bi posegli po takšnih uspehih. Na štabu je bilo, da to sijajno ekipo igralcev povežemo in poskušamo ustvariti pravo hierarhijo, predvsem pa jih prepričati, da smo kot ekipa močnejši kot pa skupina posameznikov. Vse skupaj nam je res dobro uspelo in sam sem najsrečnejši, da so odigrali vsi za enega in eden za vse. Sploh ni pomembno, kdo je prispeval kakšen delež, kdo je dal koš ali kdo je dobro odigral v obrambi, pomemben je bil ekipni uspeh," je še dodal.

Priložnost za dokazovanje še doma

Isto generacijo fantov prihodnje leto v konkurenci do 20 let čaka nov vrhunec, saj bodo na domačih tleh lovili še tretji zaporedni veliki uspeh. Apetit bo še toliko večji, ker bodo novo odličje velikega tekmovanja lovili pred domačimi navijači. "V kolikor bo sestava ostala enaka, gremo na prvo mesto in v kolikor bom sam ostal selektor je cilj jasen, čeprav sem si s tem na ramena naložil še večje breme. A pustimo to za naslednje leto," se je še nasmejal Radosavljević.

