"Prihod v Novo mesto mi pomeni veliko, saj kaže, da klub verjame vame in moje delo. Dal bom vse od sebe, da bom ekipi pomagal s svojo energijo, željo in pristopom. Navijačem sporočam, da lahko od mene in celotne ekipe pričakujejo veliko borbenosti, energije in predanosti na igrišču," pa pravi drugi novinec Lovro Urbiha.

Ta je v minuli sezoni nabiral izkušnje v slovenski ligi in ligi ABA 2. V državnem prvenstvu je za Domžale odigral 28 tekem, na katerih je v povprečju dosegal 12 točk, pet skokov in 2,5 asistence na tekmo.

Člansko ekipo pa je okrepil tudi 26-letni hrvaški center Lovro Buljević. "Vesel sem, da sem podpisal pogodbo s Krko, ki je redno v vrhu slovenske lige. Želim si uspešne sezone. Pričakujem, da se bom hitro prilagodil – s trenerjem Jakaro sem že sodeloval pri Heliosu, z nekaj igralci sem igral, ostale pa tudi poznam. Upam, da bomo pri uresničevanju ciljev imeli tudi močno podporo s tribun," je po podpisu pogodbe povedal Buljević.

Nazadnje je igral za črnogorski Mornar. V minuli sezoni je v Ligi ABA v povprečju dosegal 11,2 točke in 6,3 skoka na tekmo.

