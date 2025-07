Dekleta imajo dovolj: Plačajte nam, kar nam dolgujete #video

"Plačajte jim," je odmevalo v dvorani, ko je košarkarica Napheesa Collier na All Star WNBA tekmi dobila nagrado za najkoristnejšo igralko tekme vseh zvezd WNBA. Vse igralke so z napisi na majicah vodstvu lige poslale jasno sporočilo.

Both teams wearing shirts that read “Pay Us What You Owe Us” #WNBA pic.twitter.com/LB4LBAbPNr — Aliyah Funschelle (@AliyahFun) July 20, 2025

Napheesa Collier "Plačajte nam, kar nam dolgujete," je pisalo na majicah košarkaric, ko so se ogrevale na tekmi vseh zvezd. Tihi protest se je zgodil dva dni po tem, ko se je več kot 40 igralk sestalo z vodstvom lige o kolektivni pogodbi. Očitno pa igralke niso bile zadovoljne s pogajanji.

Na njihovo stran se je postavilo tudi 16 tisoč gledalcev v Indianapolisu. Namesto košarke je bila v ospredju zagotovitev višjih pač in večjega deleža prihodkov.

"To je bil velik trenutek," je o podpori gledalcev povedala Kelsey Plum, košarkarica Los Angeles Sparks. "Kot igralke nismo vedele, da se bo to zgodilo, zato je bilo res presenečenje. Skandiranje samo kaže na to, da smo kot igralke enotne, tudi navijači pa so prepričani, da imamo prav."

"Navijači, ki so skandirali … Dobila sem kurjo polt," pa je povedala Napheesa Collier.

Liga, ki je doživela izjemno rast

Igralke so povedale, da sta bili glavni oviri v pogajanjih struktura plač in delitev prihodkov. Po besedah košarkarice Nneke Ogwumike liga in sindikat predlagata dva sistema. Liga želi fiksni odstotek, igralke pa "delež, kjer naše plače rastejo skupaj s poslovanjem, in ne le fiksnega odstotka".

WNBA je v zadnjih letih doživela izjemno rast, vključno z novo medijsko pogodbo v vrednosti 2,2 milijarde dolarjev in vrtoglavimi stroški širitve v višini 250 milijonov dolarjev, zato si igralke želijo drugačno plačno strukturo, ki jim bo po besedah Collier dala "večji kos pogače, ki smo jo pomagali ustvariti".

"Lahko vidimo rast lige in trenutni plačni sistem nam v resnici ne izplačuje tistega, kar nam dolgujejo. Želimo si, da bi pravičen delež prejemali tudi v prihodnje, še posebej, ker vidimo vse naložbe," je povedala Ogwumike.

Sindikat je med drugim na družbenih omrežjih objavil, da so naprodaj uradne majice z napisom "Plačajte nam, kar nam dolgujete".

Hočejo svoj del pogače. Foto: Guliverimage

V ligi NBA so odstotki precej drugačni

V skladu s kolektivno pogodbo WNBA igralke prejmejo 25 odstotkov prihodkov lige, vendar le v primeru, da ta doseže vnaprej določen letni cilj, medtem ko si v NBA igralci in liga prihodke delijo po načelu 50-50, ne glede na višino prihodkov.

Na košarkarski tekmi zvezdnic lige WNBA v Indianapolisu, ki se je končala z zmago ekipe Napheese Collier proti ekipi Caitlin Clark s 151:131, sta padla dva rekorda v številu doseženih točk in eden v podajah.

Prvi točkovni rekord je dosegla prav Collier. Krilna igralka ekipe Minnesota Lynx je na tekmi dosegla 36 točk in za dve točki presegla lanski rekord Arike Ogunbowale. Za drugi rekord je poskrbela ekipa Collier, ki je skupno dosegla 153 točk, kar je osem točk več od doslej rekordnega izkupička.

