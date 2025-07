Avstrijskega gojitelja konoplje zmotili pogrebi. Znašel se je, a ne za dolgo.

Avstrijska policija je v začetku leta ujela 59-letnika, ki se je zaradi težav s svojo obrtjo odločil, da se bo raje oprijel donosnejše dejavnosti. Ob pokopališču v Spodnji Avstriji v bližini Dunaja je najel hišo, v kateri je začel gojiti konopljo. Zmotilo ga je pomanjkanje miru in preveč ljudi, saj so v soseščini nenehno potekali pogrebi, kar mu je onemogočilo nemoteno delo na nasadu, poroča avstrijski časnik Kurier. Dejavnost je preselil na mirnejšo lokacijo, v bližnji kraj Mistelbach. Zaposlil je celo dva vrtnarja, ki se skupaj s podjetnim nekdanjim električarjem prav tako nista izognila roki pravice.

Policija je januarja izvedela za vrtnarsko dejavnost in izvedla preiskavo. Ob pokopališču naj bi našli 337 cvetočih rastlin konoplje, na drugem nasadu pa kar 700. Vse tri, lastnika in oba vrtnarja, so aretirali.

Na sodišču naj bi podjetni električar priznal, da mu obrt ni preveč uspevala, bil je v finančni krizi, zato se je domislil donosnejšega gojenja rastlin konoplje. Hiši je najel pod lažnim imenom, kot človek iz stroke pa je tudi posegal v električne števce, s čimer je prihranil pri stroških.

Nasad pri pokopališču je bil po njegovih besedah napaka, saj so njegov mir nenehno kalile množice udeleženih na pogrebih.

Najel je tudi dva vrtnarja, ki sta skrbela za rastline. Prvi, 37-letnik, ki je nujno potreboval denar, naj bi za oskrbo nasada prejemal tisoč evrov, nastanitev in hrano. Na sodišču naj bi dejal, da je sprva verjel, da gre za rože, saj so bili tam le cvetlični lončki, škatle in majhne rastline, on pa jih je zalival s cevjo, kot mu je pokazal šef. Branil se je, da je po tem, ko so rastline zrasle visoko in zacvetele, spoznal, da ima opravka s konopljo in da je sam vedno živel spodobno življenje, ne da bi kdaj pokadil cigareto.

Drugi vrtnar, 31-letnik z bogato kartoteko, povezano z mamili, pa naj bi prostodušno priznal, da že deset let kadi razmeroma velike količine marihuane, kar ga je tudi pritegnilo v posel. Njegova odvetnika naj bi trdila, da je vrtnaril izključno za lastne potrebe, saj naj bi mu lastnik obljubil od 500 gramov do enega kilograma pridelka.

Vsem trem so bile izrečene zaporne kazni, ki so že pravnomočne – podjetniku in izkušenejšemu vrtnarju po dve leti, "naivnemu" cvetličarju pa 15 mesecev.