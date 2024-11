Luka Dončić in posebna hvala na njegov račun

Pred leti se je Billy Donovan mudil v Evropi, natančneje v Španiji, kjer mu je takratni trener Barcelone razlagal o mlademu Slovencu Luki Dončiću in mu zaupal tudi nekaj informacij, ki jih širša javnost ni poznala.

"Slišal sem že za Dončića, a ga prej nisem videl igrati. Z besedami me je navduševal nad njim in mislim, da je bil takrat star 17 ali 18 let. Prišel je s klopi in je igral v redu." Donovan se je takrat kot trener ekipe Oklahoma City Thunder mudil v Evropi in svojemu moštvu poveljeval na pripravljalnih tekmah pred sezono lige NBA proti Real Madridu in Barceloni.

Pri Dončiću ga ena stvar še posebej navdušuje

Kako je v nadaljevanju potekal prehod slovenskega košarkarskega zvezdnika v najmočnejšo klubsko tekmovanje, je poznano vsem. Da je bil izbran kot tretji na naboru leta 2018, da je nemudoma osvojil naziv novinec leta, da je petkrat igral na All-Star tekmi, da je bil petkrat izbran v najboljšo peterko prvenstva, da je bil lani najboljši strelec lige in igral v velikem finalu, v katerem je moral priznati premoč kluba Boston Celtics …

Trener Chicago Bulls Billy Donovan poje hvalnice Luki Dončiću. Foto: Guliverimage

"Ko je prišel v NBA kot novinec, je bilo precej jasno, kakšen bo njegov vpliv. Pri njem je ena stvar, ki navdušuje. Dobro deluje v stresnih situacijah, kar zelo spoštujem in občudujem," pove trener, ki je leta 2006 in 2007 osvojil dva naslova študentske lige NCAA.

"Zdaj je postal eden najboljših košarkarjev v ligi"

"Kot drugo moram izpostaviti njegovo psihološko moč. Prav tako ima izjemen pregled nad igro. Je visok in ima vizijo, kako razviti igro," dodaja Donovan, ki je občutil moč Luke Dončića na zadnji tekmi, ko so Dallas Mavericks doma s 119:99 premagali njegov Chicago Bulls, slovenski košarkar pa je tekmecu natresel 27 točk, ob tem pa vpisal v statistiko še 13 asistenc, sedem skokov in se pohvalil s štirimi ukradenimi žogami.

Foto: Reuters

Donovan je navdušen še nad eno značilnostjo Dončića – kako s svojo igro postavlja branilce v nelagoden položaj: "Nikdar še nisem videl košarkarja na mestu organizatorja igre – in govorim o elitnih obrambnih košarkarjih v ligi –, kako se zlahka prebija proti obroču in žogo nato položi skozi obroč. Zelo težko ga je pokrivati. Že v času njegove krstne sezone v ligi NBA se je videlo, da bo iz tekme v tekmo postajal boljši. Zdaj je postal eden najboljših košarkarjev v ligi."

Težave pred naslednjim obračunom

Dončić bo s soigralci naslednjo tekmo odigral v noči na soboto, ko se bo z Mavs še drugič v tej sezoni pomeril z igralci Phoenix Suns. Ti so bili na domačih tleh boljši s 114:102, Luka pa je takrat dosegel 40 točk. Soncem gre letos izvrstno, saj so po osmih tekmah pri sedmih zmagah. Pohvalijo se lahko s šestimi zaporednimi, pravljično sedmico bodo iskali v American Airlines Centru.

V noči na soboto ga v domači dvorani čaka zahteven obračun s Phoenix Suns. Foto: Reuters

Drugo tekmo zapored se bo zgodilo, da Mavericks ne bodo mogli računati na pomoč dveh prvokategornikov. P. J. Washington je na stranskem tiru zaradi težav s kolenom, center Dereck Lively II ima nevšečnosti z ramo. V kadru ne bo prav tako dalj časa poškodovanih Danteja Exuma (zapestje) in Maxija Kleberja (stegenska mišica).