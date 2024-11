Luka Dončić in druščina so vendarle prišli do zmage

V noči na nedeljo so Dallas Mavericks v košarkarski ligi NBA po štirih zaporednih porazih vendarle prišli do zmage, potem ko so na domačem igrišču premagali San Antonio Spurs s 110:93. Slovenski košarkar Luka Dončić je dosegel 22 točk.

Dallas Mavericks: San Antonio 110:93 Izkupiček Luke Dončića: 16 točk (za tri 3/9, met iz igre 6/16, prosti meti 1/3), 6 sk., 6 asis., 2 ukr. žoge, 4 izg. žoge v 41 minutah

Kyrie Irving 22, 8 sk., 6 asis., Daniel Gafford 22, 7 sk., 1 asis.

Vrhunci tekme

Pri Dallas Mavericks so si po štirih zaporednih porazih vendarle lahko nekoliko oddahnili, potem ko so po dolgem času dosegli zmago. Pri domači ekipi sta bila najbolj razpoložena Kyrie Irving in Daniel Gafford, ki sta dosegla 22 točk, medtem ko je Luka Dončić v svojo statistiko vpisal 16 točk, 6 skokov in 6 asistenc. Ljubljančan pa je na parketu preživel le 28 minut, saj se je glavni trener Jason Kidd odločil, da ga slabih devet minut pred koncem tekme posadi na klop in ga nekoliko odpočije. Košarkarji Dallasa imajo zdaj na svojem računu 6 zmag in 7 porazov in so na desetem mestu zahodne konference.

Ob tem velja poudariti, da pri San Antoniu ni igral Victor Wembanya, potem ko si je na tekmi proti Los Angeles Lakers poškodoval desno koleno. Pri San Antoniu je bil z 20 točkami najboljši igralec Zach Collins. Pri San Antoniu je bil z 20 točkami najboljši igralec Zach Collins. Sandro Mamukelashvili je prispeval 14 točk, Julian Champagnie 13, Stephon Castle 12, Chris Paul pa 11 točk.

