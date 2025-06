"Nisem še čisto dojel, da sem v finalu lige NBA," je na medijskem dnevu pred začetkom finala dejal zvezdnik Oklahome City Thunder Jalen Williams. "Res je velika čast, da smo tukaj, skušam ne preveč razmišljati, ker je pred nami še zelo pomembna naloga," je še dodal Williams. Oklahoma, ki je bila najboljša ekipa rednega dela lige, je v finalu lige NBA prvič po letu 2012, Indiana Pacers pa so na veliki trenutek čakali še dlje, saj so se nazadnje za naslov merili leta 2000.

Williams je sicer drugi najboljši strelec Oklahome z nekaj več kot 20 točkami na tekmo, vloga prvega zvezdnika pa, jasno, pripada MVP-ju rednega dela lige Shaiju Gilgeousu-Alexandru. Oklahomo je v napadu zelo težko ustaviti, nenazadnje gre za ekipo, ki je svoje tekmece premagovala z zgodovinsko povprečno razliko. V rednem delu sezone je bila od ekip boljša s povprečno razliko 12,9 točke in s tem izboljšala znamko Los Angeles Lakers iz sezone 1971/72 (12,3 točke).

Thunder bodo pod zdajšnjim poimenovanjem drugič igrali v finalu. Prvega so pred 13 leti izgubili proti Miamiju z 1:4 v zmagah. Pred tem je franšiza igrala kot Seattle Supersonics in osvojila naslov v sezoni 1978/79, še dvakrat pa je v finalu izgubila.

Shai Gilgeous-Alexander in Chet Holmgren Foto: Reuters

Carlisle: Dokaz, da zmaguje ekipna igra

Na drugi strani bo Indiana prav tako drugič igrala za pokal Larryja O'Briena. Edini finale doslej je izgubila v sezoni 1999/2000 proti Los Angeles Lakers (2:4). Če so poznavalci lige NBA v finalu napovedovali OKC, pa so na drugi strani Pacers kar presenetljivi finalisti. Pod vodstvom nekdanjega trenerja Dallas Mavericks in Luke Dončića, Ricka Carlisleja, so v rednem delu na vzhodu zasedli četrto mesto.

Indiana je po slavju proti Milwaukeeju (4:1) v prvem krogu in proti favorizirani, a načeti zasedbi Clevelanda (4:1) do finala prišla z zgolj štirimi porazi. S tem je storila korak naprej od lanske sezone, ko je v finalu vzhoda morala priznati premoč kasnejšim zmagovalcem iz Bostona.

"Oklahoma je odlična ekipa, čaka nas veliko dela, igrati bomo morali na našem najvišjem nivoju. Trenutno se vsi počutimo odlično, ko si v dobrem položaju z dobrimi ljudmi in ko tvoja ekipa igra dobro, je biti na takem mestu ob takšnem času res izjemno. Mislim, da je uvrstitev obeh ekip v finale dokaz, da zmaguje ekipna igra," je pred srečanjem poudaril odlično razpoloženi Carlisle, ki je v nasprotju s pričakovanjem športne javnosti že enkrat osvojil naslov proti prevladujoči zasedbi na drugi strani parketa. To mu je uspelo z Dallas Mavericks leta 2011, ko so Telički v finalu ustavili takrat zvezdniški Miami Heat s 4:2 v zmagah.

