Tekma zvezd ponovno spreminja format

Prihodnje leto bo tekma zvezd potekala v času, ko bodo na sporedu tudi zimske olimpijske igre, tako da si v vodstvu lige s tem formatom obetajo še večjo gledanost. Silver je sicer poudaril, da točnega odgovora na to, kako bo vse skupaj dejansko potekalo, še nima, priznal pa je, da so navdih črpali pri hokejski ligi NHL.

Adam Silver says next year’s All-Star Game will feature Team USA vs. Team World



(🎥 @BrkfstBallOnFS1 )



pic.twitter.com/dZyXZHPKhZ