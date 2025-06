LeBron James in Steve Nash sta v svojem podcastu Mind The Game, v katerem sicer povečini sodelujeta le sama, gostila prav posebnega gosta. To je bil nihče drug kot slovenski virtuoz Luka Dončić, ki se je razgovoril o selitvi v mesto angelov, otroštvu, svoji fundaciji in še marsičem.

Na samem uvodu v druženje z velikanoma lige NBA se Dončić ni mogel izogniti temu, da sedaj sodeluje s svojim idolom Jamesom in da si z njim deli slačilnico: "Nikoli nisem igral s takim človekom. Po menjavi k Lakersom je bilo vse drugače, a samo igrati z njim je neverjetno." Dodal je še, da se je od superzvezdniškega veterana naučil marsikaj, prvotno izven parketa, o tem, kar se dogaja na parketu, pa ni želel izgubljati besed. Nash je Dončiću kmalu tudi popihal na dušo in potegnil mnoge vzporednice med njim in LeBronom.

Pri tem, da da se je preselil v Los Angeles je Dončić izpostavil, da je to njegov prvi klub, kjer ima mesto ocean. In dodal, da obožuje morje, hkrati pa mu ni všeč nor promet v mestu angelov. Dodal je tudi, da ga pomp Hollywooda ne prevzema, na kar je tudi James hudomušno pripomnil: "Ko sem ga prvič vprašal, kaj mu je najbolj všeč, kako se je prilagodil, je Luka odgovoril všeč mi je plaža".

Dončić je predstavil tudi raziskavo svoje fundacije glede razlik v razvoju mladih košarkarjev v Evropi in ZDA ter poudaril, da je bistvenega pomena pri mladih, da v tem kar delajo, uživajo. Nash je nato predstavil izsledek, da jih kar 70% neha do 13. leta, saj je vse več pomena na pritisku in tekmovalnosti, ne pa na zabavi. Luka je poudaril, da je treniral veliko športov, ključno pri izbiri košarke pa je bilo tudi to, da je spremljal očeta Sašo na tekmah. V delu pogovora je z nasmehom na obrazu ob tem, ko je Nash povedal, da je bil njegov oče odličen igralec v Evroligi, dejal: "Bil je ok." Ob tem komentarju se je trojica nasmejala, kamera pa je za trenutek pokazala tudi Sašo Dončića, ki si je snemanje ogledal iz prve vrste.

Del pogovora je tekel še o njegovih začetkih v Sloveniji, ter tem, kar počne njegova fundacija za razvoj športa mladih.

