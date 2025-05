Noro, kaj vse bi dali v Chicagu za Luko Dončića!

Šokantna selitev Luke Dončića, ki je bil v začetku februarja svoj "drugi dom" v Teksasu prisiljen menjati za toplo Kalifornijo, še vedno buri duhove. Jezerniki so v Dallas poslali Anthonyja Davisa, Maxa Christieja in teličkom predali možnost prvega izbora na naboru leta 2029, v Los Angeles pa sta poleg Slovenca prišla še Maxi Kleber in Markieff Morris. Bi lahko Dallas za Dončića, enega najbolj priljubljenih košarkarjev na svetu, iztržil še več?

Biki ne bi skoparili s ponudbo za Dončića

Generalni direktor Nico Harrison je dal vedeti, da se je o možnosti menjave Luke Dončića dogovarjal le z enim klubom. Le z Lakersi. Če bi v začetku februarja zaupal idejo širnemu svetu, zagotovo s strani drugih franšiz ne bi manjkalo atraktivnih ponudb. Če bi to pravočasno izvedeli v Chicagu, kjer si že vse od odhoda Michaela Jordana prizadevajo, da bi v slačilnici bikov spet sedel superzvezdnik najvišjega kova, bi za Ljubljančana ponudili pravcato bogastvo.

REPORT: The Bulls would’ve offered “anyone and everyone” on the roster for Luka Doncic, per @JCowleyHoops.



“A source told the Sun-Times that Karnisovas and his front office would have offered anyone and everyone on the roster had they been notified by the Mavericks that Luka… pic.twitter.com/Fbye87iV4a — Legion Hoops (@LegionHoops) May 30, 2025

To je nedavno razkril novinar Chicago Sun-Times Joe Cowley. Vir mu je prišepnil, kako bi izvršni podpredsednik za košarkarske operacije Litovec Arturas Karnišovas s sodelovalci za Dončića ponudil marsikoga. Morda kar celotno zasedbo. Tako velika je želja Bullsov, ki imajo v svojih vrstah kar nekaj že dokazanih in kakovostnih igralcev (Coby White, Nikola Vučević, Josh Giddey, Lonzo Ball, Zach Collins …), da bi v vetrovno velemesto pripeljali tako priljubljenega košarkarja.

Dončić je le nekaj mesecev po presenetljivi selitvi v Los Angeles postal celo košarkar, ki je v sezoni 2024/25 prodal največ dresov in prekinil dolgoletni niz, v katerem so na omenjenem seznamu na prvem mestu kraljevali zgolj ameriški košarkarji.

Mavs GM Nico Harrison confirms he ONLY SPOKE TO LAKERS about trading Luka and did not shop Doncic to any other teams 😳🤯



Harrison also stated that Luka NEVER indicated he wanted out or would not sign an extension



More here: https://t.co/NU5mbcfvMR pic.twitter.com/cVa301quIM — Bleacher Report (@BleacherReport) February 2, 2025

Poraja se vprašanje, kaj vsi bi bili pripravljeni ponuditi še drugi. Te možnosti pa niti niso dočakali, saj se je Harrison o tem dogovarjal zgolj s prvim kadrovikom pri Jezernikih Robom Pelinko.