Košarkarji Oklahome City Thunder so z lahkoto izkoristili prvo zaključno žogico za preboj v veliki finale lige NBA. V petem srečanju konferenčnega finala na zahodu so doma nadigrali Minnesoto s 124:94 in izločili Volkove s 4:1 v zmagah. Znova je blestel MVP igralec sezone Shai Gilgeous-Alexander (34 točk), OKC pa je postala prva ekipa v zgodovini lige NBA, ki je v isti sezoni končnice zbrala kar štiri zmage z vsaj 30 točkami razlike.

Srečanje v Oklahoma Cityju je spominjalo na enosmeren promet. Premoč gostiteljev je bila očitna. Ko je Julius Randle, največji dolžnik Minnesote na zadnjih tekmah, v dvoboj vstopil s trojko in so gostje iz Minnesote povedli s 3:0, se je zazdelo, da bi lahko v tem večeru pokvarili načrte najboljši ekipi rednega dela, a so se takrat navzeli le lažnega upanja. Sledil je odločen udarec razigranih OKC, ki so dosegli 11 zaporednih točk in povedli z 11:3, povzročali Dončićevim krvnikom v tej končnici ogromno težav zlasti v obrambi in uvodno četrtino z zelo impresivnim rezultatom 26:9.

Vrhunci pete tekme konferenčnega finala v Oklahoma Cityju:

Prednost je v nadaljevanju srečanja le še rastla, ob prvem polčasu je znašala že +33 (65:32). Navijači OKC so lahko proslavljali novo suvereno zmago, že četrto v letošnji končnici, ki so jo njihovi ljubljenci dobili za vsaj 30 točk. S tem so postavili nov mejnik v ligi NBA, saj kaj takšnega v preteklosti ni uspelo prav nobenemu.

Pri gostiteljih je znova izstopal MVP rednega dela lige NBA Shai Gilgeous-Alexander. Kanadčan je na koncu dosegel kar 34 točk. Pri prvih finalistih lige NBA sta v napadu izstopala še prvi center Chet Holmgren, ki je 22 točkami in 7 skokov dodal še tri blokade, in Jalen Williams, ki se je podpisal pod 19 točk in 8 skokov.

Več sledi ...

MVP rednega dela sezone Shai Gilgeous-Alexander je lani v konferenčnem polfinalu izpadel proti Dončićevim Dallasom, letos pa se je prvič uvrstil v veliki finale. Foto: Reuters

Košarkarji Oklahome City Thunder so se uvrstili prvič v veliki finale po letu 2012. Foto: Reuters

Anthony Edwards je še drugič zapored z Minnesoto izpadel v konferenčnem finalu. Lani mu je načrte prekrižal Dončićev Dallas, letos pa se je za nepremostljivo oviro izkazala Oklahoma City. Foto: Reuters

Najboljša zasedba OKC se je lahko že dobrih pet minut pred koncem preselila na klop. Thunder so imeli takrat v žepu velikansko prednost +34 (108:74), zmagovalec obračuna je bil že davno odločen. Foto: Reuters

Kdo bo drugi finalist? V konferenčnem finalu na vzhodu se napredovanje nasmiha Indiani, ki proti New Yorku vodi s 3:1. Peta tekma bo v dvorani Madison Square Garden v noči na petek. Veliki finale se bo začel 5. junija, OKC pa bo deležna prednosti domačega igrišča na uvodni tekmi, saj je imela v rednem delu sezone najboljši izkupiček (68 zmag in 14 porazov).

Liga NBA, 28. maj, konferenčni finale: