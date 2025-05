Kot je že jasno, čaka Los Angeles Lakers poleti ogromno dela pri sestavi ekipe za naslednjo sezono. Med košarkarji, ki bodo morali sprejeti določene odločitve glede svoje prihodnosti, je med drugim tudi Austin Reaves, ki ima po koncu te sezone v svoji pogodbi zapisano možnost odločitve košarkarja glede sezone 2026/27, torej ali bo podaljšal sodelovanje s trenutnim klubom ali se bo podal na trg ter sklenil novo pogodbo.

Po poročanju Erica Pincusa iz Bleacher Reporta se Reaves nagiba k temu, da bi zavrnil možnost nadaljevanja pogodbe in se podal na trg, saj je prepričan, da lahko iztrži več, kot zdaj znaša znesek na njegovi pogodbi. Ameriški medij še poroča, da naj bi bil Reaves prepričan, da lahko sklene pogodbo v vrednosti 30 milijonov dolarjev letno, medtem ko bi pri Lakersih lahko podaljšal sodelovanje za 14,9 milijona dolarjev oziroma v zase najboljšem primeru za maksimalno 19,5 milijona dolarjev na sezono.

Njegova prihodnost pri Jezernikih bi se tako lahko znašla pod vprašajem, saj je že dobro znan podatek, da so Lakers na majavih temeljih, kar zadeva dovoljeni proračun ekip, ki ga določa liga NBA. Tudi v primeru podaljšanja sodelovanja pa so ameriški mediji prepričani, da bi bil lahko Reaves tudi primerna izbira pri morebitni menjavi kluba iz mesta angelov, ki se na vse pretege poskuša dokopati do nove okrepitve na centrskem položaju.

Odziv agenta

A na vse govorice se je že odzval njegov agent Aaron Reilly iz agencije AMR, ki je zapisal: "Naslednje leto bo šov. Ljudje res nimajo pojma, kaj se bo zgodilo. Kar še naprej ga postavljajte v govorice o menjavi za rezervne centre," je v sarkastičnem tonu sporočilo dokončal agent 26-letnega košarkarja, za katerim je najboljša sezona v njegovi karieri.

V sezoni 2024/25 je Reaves odigral 73 tekem. V povprečju je dosegal 20,2 točke na tekmo, poleg tega pa je imel 5,8 asistence, 4,5 skoka in 1,1 ukradene žoge na srečanje. Zadel je 46 odstotkov vseh metov iz igre, za tri pa je metal s 37,7-odstotno natančnostjo. Njegova učinkovitost se je zaustavila v končnici, saj je proti Timberwolvesom v povprečju dosegal 16,2 točke, 5,4 skoka in 3,6 asistence na tekmo, pri čemer je metal le 41,1-odstotno iz igre in z 31,9-odstotno uspešnostjo izza črte. V začetku maja je sicer direktor LA Lakers Rob Pelinka podal odločno izjavo o Reavesovi prihodnosti v Los Angelesu. Ta je za Los Angeles Times nadarjenega branilca označil za "steber" organizacije, skupaj z Jamesom in Dončićem.

