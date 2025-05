LeBron James je letos odigral svojo 22. sezono v ligi NBA in bil imenovan v drugo postavo najmočnejše košarkarske lige NBA. Potem ko je prejel priznanje All-NBA, se je James oglasil na družbenih omrežjih, kjer je zapisal, da se počuti noro in blagoslovljeno.

ALL NBA at 40!! Low key crazy to me right now! Sitting here watching the playoffs just thinking about it. Blessed beyond I can even imagine.👑🙏🏾