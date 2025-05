Nico Harrison znova postal tarča posmeha

Čez lužo praktično ne mine dan, da se ne bi na takšnem ali drugačnem tnalu znašel generalni direktor Dallas Mavericks Nico Harrison. Zdaj se je v ospredju znašlo ime dolgoletnega trenerja za fizično pripravo Caseyja Smitha, ki pri New York Knicks doživlja novo karierno pomlad.

Smith se je moral pred sezono 2023/24 takrat v sumljivih okoliščinah posloviti od kluba. Ta velja za enega najbolj spoštovanih trenerjev na področju fizične priprave, takoj zatem pa je novo okolje našel pri New York Knicks, kjer so ga zaposlili kot podpredsednika ekipe za športno medicino. Smith je vlogo trenerja pri Dallasu opravljal kar 20 let, ob tem je med drugim deloval tudi v reprezentanci ZDA od leta 2005 do 2012, odločitev o selitvi pa ni zrasla na njegovem zelniku. Smith je pri Dallasu spletel vez z Dirkom Nowitzkim, njegovo delo pa naj bi močno cenila tudi Luka Dončić in Jalen Brunson, ki naj bi bil na koncu tudi eden od glavnih akterjev, ki so Smitha zvabili v New York.

Casey Smith Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Iz Dallasa so se takrat slišale govorice, da naj bi bil Smith "preveč negativen". Harrison naj bi takrat Smithu povedal, da se morata sestati po vrnitvi s sprejema Nowitzkega v dvorano slavnih, vendar se je moral Smith takrat vrniti domov v Ohio, da bi bil s svojo bolno materjo v zadnjih tednih njenega življenja. Namesto da bi čakal, da se Smith vrne v Dallas, ga je Harrison nato odpustil kar prek videosestanka.

Priznanje za zdravniško ekipo Knicksov

Smith je nato svoje novo okolje hitro našel pri New York Knicks, že v njegovi prvi sezoni v New Yorku pa je Nacionalno združenje košarkarskih atletskih trenerjev razglasilo medicinsko osebje za trenersko osebje leta, kar je povsem drugače kot pri Dallasu, ki se je celotno sezono boril s poškodbami, v določenih trenutkih pa ekipa skorajda ni imela dovolj košarkarjev za igranje tekem. Smitha je med drugim ob svoji vrnitvi na parket po poškodbi gležnja glasno omenjal Brunson. Ta si je marca proti Lakersom zvil gleženj, kljub drugačnim napovedim pa je bil v enem mesecu nared za vrnitev na parket. Ta je nato zasluge za vrnitev pripisal Smithu, Rauju in preostalemu zdravniškemu osebju pri Knicksih.

The Knicks’ medical team has been named NBA Athletic Training Staff of the Year by the @NBATA.



It’s Year 1 for Casey Smith in New York after the Knicks hired him away from Dallas as vice president of sports medicine entering the season.



More from me: https://t.co/UyOdD6fTQ3 pic.twitter.com/HgeBqMkIGR — Marc Stein (@TheSteinLine) May 19, 2025

Zdaj Knickse čaka prvi finale vzhodne konference po kar 25 letih. Na drugi strani pa Harrison gradi ekipo za prihajajočo sezono. Pred kratkim je sicer ESPN poročal, da naj bi zdaj Harrison pomahal v slovo glavnemu trenerju za fizično pripravo Dionnu Calhounu in direktorju za fizično pripravo Keithu Beltonu.

