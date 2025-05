V ligi NBA je danes postal znan še drugi finalist zahodne konference. To so postali košarkarji Oklahome City Thunder, ki so na odločilni sedmi tekmi konferenčnega polfinala s kar 125:93 nadigrali Denver Nuggets Vlatka Čančarja, ki je znova obsedel na klopi. Denverju ni pomagalo niti dejstvo, da je kljub poškodbi zobe stisnil pomemben člen ekipe Aaron Gordon. Oklahoma se bo v konferenčnem finalu pomerila z Minnesoto Timberwolves, prva tekma bo na sporedu že v noči na sredo (2.30), na vzhodu pa enak scenarij čaka New York Knicks in Indiano Pacers, ki bosta prvi obračun odigrala dan kasneje (2.00).

Sedma tekma konferenčnega polfinala se je v Paycom Centru končala z velikim slavjem domačih navijačev, ki so lahko, z izjemo prve četrtine, uživali v veliki prevladi svojih ljubljencev. Oklahoma je bila namreč na sedmem dejanju izrazito močnejši nasprotnik, vprašanje zmagovalca obračuna pa je rešila praktično že do konca prvega polčasa. Domači so vodili z največ kar 43 točkami prednosti, na koncu pa so zmagali s 125:93.

Gordon dobil zeleno luč

Glavno vprašanje pred tekmo je sicer bilo, ali bo moral srečanje izpustiti Aaron Gordon, ki si je ob zadnji zmagi Denverja poškodoval levo mečno mišico. Najprej so poročali, da se naj bi o njegovem nastopu odločili tik pred začetkom srečanja. "Če bo lahko igral, bo igral," je bil jasen trener Denverja David Adelman, kasneje so v javnost prišle informacije, da njegova poškodba ni tako nedolžna.

Shams Charania je namreč za ESPN namreč nekaj ur pred tekmo sporočil, da naj bi Gordon za okrevanje potreboval več tednov in da naj bi bila njegova priprava na tekmo številka sedem "misija nemogoče." Gordon je sicer v letošnji končnici pomemben kamenček v mozaiku Denverja, dosegel je tudi dva pomembna koša na obračunih, ki sta njegovi ekipi priborila dve zlata vredni zmagi. Spet drugi viri so zatem poročali, da bo 29-letni Američan kljub težavam poskusil z ogrevanjem, nato pa bodo sprejeli odločitev o njegovem nastopu. To se je naposled uresničilo, klub iz Kolorada pa je nekaj minut pred začetkom sedme tekme Gordona uvrstil na seznam košarkarjev, ki so na voljo trenerju Adelmanu, srečanje pa je odprl tudi v prvi peterki.

Aaron Gordon je kljub poškodbi stisnil zobe. Foto: Guliverimage

Denver v igri le v prvi četrtini, nato je na svoj račun prišla Oklahoma

Denver je tekmo začel odločno, po košu Christiana Brauna je po polovici prve četrtine prvič na srečanju povedel z dvomestno razliko (18:8), Oklahoma pa je do konca prve četrtine zaostanek prepolovila (21:26). Domači so nato zaigrali bolje, po dobri minuti igre v drugi četrtini pa so košu Jalena Williamsa sploh prvič na srečanju povedli (27:26). Oklahoma je poskrbela za delni izid s kar 13:0.

Po precej izenačenem nadaljevanju je Denver tako kot ob koncu prve četrtine tudi ob koncu druge popustil. Dobre tri minute pred koncem prvega polčasa je Jamal Murray še zadel za 41:42, nato pa je Oklahoma do glavnega odmora z delnim izidom 18:5 navdušila navijače v Paycom centru in prvi polčas sklenila z vodstvom 60:46. Domači so sicer drugo četrtino dobili s kar 39:20, Williams je bil s 17 točkami prvi strelec. Pri Denverju, ki je iz igre metal le s 37-odstotno uspešnostjo, jih je prav toliko dosegel Nikola Jokić.

Jalen Williams je srečanje končal pri 24 točkah. Foto: Reuters

Že ob začetku drugega polčasa konec vseh dvomov

Tudi v nadaljevanju so domači vladali na parketu, po novem košu Williamsa je po minuti igre v tretji četrtini prednost narasla na +20. Prednost je nato le še rastla, ob koncu tretje četrtine so domači vodili s kar 97:72. Na račun tega sta oba trenerja v zadnji četrtini več minut namenila košarkarjem, ki sicer ne igrajo toliko.

Že nekaj manj kot osem minut pred koncem tekme se je tako lahko ob močnem aplavzu na klop mirno usedel prvi zvezdnik Oklahome Shai Gilgeous-Alexander, že prej je enako usodo pri Denverju dočakal Jokić. Kljub temu Adelman priložnosti ni ponudil Vlatku Čančarju, njegovi soigralci pa so do konca malenkost znižali zaostanek in na koncu izgubili s 93:125. Za domačo ekipo je na koncu Gilgeous-Alexander dosegel 35 točk (12/19 met iz igre), Williams jih je dodal 24. Pri Denverju je Jokić 20 točkam dodal devet skokov in sedem asistenc, točko manj je dosegel Braun.

Shai Gilgeous-Alexander je bil s 35 točkami prvi strelec tekme. Foto: Reuters

Za Oklahomo, ki je bila najboljša ekipa rednega dela, je bila to šele druga serija v zgodovini, ki jo je odločila sedma tekma. Prvič so se na sedmi tekmi pomerili s Houstonom v prvem krogu končnice leta 2020. Od takratne zasedbe sta v ekipi le še Gilgeous-Alexander in Luguentz Dort, ki sta bila tokrat s soigralci na zmagoviti strani.

OKC se bo, kot že omenjeno, v konferenčnem finalu pomeril z Minnesoto Timberwolves, ki je bila po rednem delu šesta, v konferenčnem polfinalu pa je s 4:1 v seriji izločila Golden State Warriors. Na vzhodu se bosta za vstopnico za veliki finale pomerila tretji New York Knicks in četrta Indiana Pacers.

Liga NBA, 18. maj, konferenčni polfinale: