Vse od menjave med Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers, v katero sta bila med drugim vpletena Luka Dončić in Anthony Davis, je jasno, kaj manjka moštvu iz Kalifornije. V končnici se je še enkrat več potrdilo, da so tanki na mestu centra. Zato bo generalni direktor Rob Pelinka poleti naredil vse, da v svoje vrste pripelje kakovostnega visokega košarkarja. Največ se govori o Danielu Gaffordu in Nicu Claxtonu, ki bi bila lahko v pomoč Luki Dončiću v napadalnem segmentu igre, svoj delež pa prispevala tudi v obrambi.