Kdo je najstnik, zaradi katerega so pozabili na Luko Dončića?

Če kaj, zagotovo nihče ne more oporekati dejstvu, da so Dallas Mavericks ekipa, ki je v tej sezoni poskrbela za najbolj šokantna trenutka v sezoni. O februarski menjavi Luke Dončića k Los Angeles Lakers ni treba dodatno izgubljati besed, drugi šok pa je sledil v ponedeljek, ko se je kljub le 1,8-odstotni možnosti, da na loteriji dobijo možnost prvega izbora na naboru, to na koncu uresničilo. Na dogajanje se je med drugim odzval tudi zvezdnik Kyrie Irving, ki je na družbenem omrežju X zapisal le "1,8 %" in temu dodal simbole, ki jokajo od smeha.

Mavericks so postali šele četrta ekipa v zgodovini lige NBA, ki je zmagala na loteriji s kvoto pod dvema odstotkoma – in ekipa s četrto najnižjo kvoto za zmago od začetka loterije leta 1985. Mnogi so ob tem pomislili, da je bil žreb glede na dogajanje med sezono prirejen, in namigovali, da se liga morda na ta način odkupuje za to, da so Mavericks Dončića morali poslati k Lakersom. "Zamočiti sezono mora bit res zelo stresno za organizacijo," je sarkastično zapisal Kevin Durant. "So bili Mavs nagrajeni za to, ker so Luko poslali k Lakersom? Nisem rekel tega, a nisem niti ne rekel tega," si sledijo komentarji na X. "Vsi pogovori o Nicu se bodo hitro končali, haha. Čestitke, Mavs," pa je zapisal Patrick Beverley.

Nicu Harrisonu in Dallasu se je uresničila neverjetna želja. Foto: Reuters

Novo ime med zvezdniki: Cooper Flagg

Nekaj več žara je zaznati tudi pri navijačih Dallasa, ki v zadnjih dneh od loterije govorijo le o enem imenu, to je Cooper Flagg, eden najbolj opevanih generacijskih talentov v zadnjih letih. 18-letnega in 206 centimetrov visokega košarkarja bo, če ne bo kakšne velike senzacije, 25. junija na naboru kot prvega izbrala ekipa Dallas Mavericks, generalni direktor Nico Harrison pa je že zatrdil, da Flagga ne bodo menjali v katero izmed drugih ekip.

"V veliko čast mi je bilo spremljati loterijo, da sem imel to priložnost, to so bile moje sanje od mladih nog. Pripravljam se na nabor, vedno skušam izboljšati vse vidike svoje igre, ne samo določenih zadev. Vsak dan želim biti boljši na obeh straneh igrišča. Nisem preveč razmišljal o tem, kje bom pristal, saj to ni v mojih rokah. Grem skozi celoten proces in skušam čim bolj uživati, ker to doživiš le enkrat v življenju," je po koncu loterije dejal Flagg.

18-letni košarkar se bo v Dallas preselil po vrhunski sezoni na univerzi Duke, kjer so ga uvrstili v prvo postavo All-American, blestel pa je tudi na svoji srednješolski poti, ko je obiskoval Nokomis Regional v Newportu v Mainu, postal je prvi bruc, ki so ga imenovali za igralca leta, potem ko je dosegal 20,5 točke, deset skokov in 6,2 asistence na srečanje. Nato se je prepisal na akademijo Montverde na Floridi in že takrat so mu skavti napovedali izjemno svetlo prihodnost v ligi NBA. Tudi v svojem zadnjem letu je prejel več individualnih priznanj. Novembra 2024 je podpisal pismo o nameri za igranje za univerzo Duke in ekipo Blue Devils, končal pa je kot najvišje ocenjeni košarkar v razredu 2024.

Leta 2022 je med drugim nosil dres ameriške reprezentance do 17 let, na prvenstvu je z ZDA osvojil zlato odličje, s povprečjem desetih skokov pa je bil tretji najboljši skakalec tistega prvenstva ter z 2,9 blokade na srečanje drugi najboljši bloker. Zanimivost: na tistem prvenstvu je bil s povprečjem 20,1 točke najboljši strelec turnirja Slovenec Jan Vide, ki trenutno igra za Loyola Marymount Lions.

Rodil se je 21. decembra 2006 v Newportu v Mainu. Foto: Reuters

Flagga kujejo v zvezde, a ...

Flagga večina opisuje kot vsestranskega košarkarja z dobrim metom, ki zna igrati v obrambi, asistirati in voditi ekipo, so si enotni ameriški mediji, s tem pa 18-letnik izpolnjuje vse pogoje, ki si jih želijo videti Mavericks. Med njegove prednosti mnogi uvrščajo zmožnost, da je izjemno učinkovit kot krilni igralec, hkrati pa se odlično znajde, tudi če ekipa igra small-ball (slog igre, ki žrtvuje višino in fizično moč za peterko manjših igralcev zaradi hitrejše igre, op. p.). V primerjavi z Dončićem zdaj mnogi trdijo, da je ravno Flagg tisto, kar je Dallasu manjkalo v obrambi, saj je manj dominanten in željan obvladovanja žoge.

Da bi Flagg lahko za Dallas postal še večja svetla točka kot Dončić, je prepričan ameriški športni kolumnist in komentator Skip Bayless. Ta je prepričan, da Flagg premore vnemo in lastnosti, ki so Luki po njegovem mnenju večkrat manjkale. "Cooper je že dokazal, da zna igrati brez žoge, sijati pod pritiskom in da je ves čas v izjemni fizični formi, da je lahko vrhunski na obeh straneh igrišča. Cooper je bolj zaupanja vreden kot Luka, veliko boljši je v obrambi," je prepričan Bayless.

Flagga ocenjujejo kot naslednjega odrešenika Dallasa. Foto: Reuters

"Neizprosen bloker, veliko bolj je učinkovit in lahko z manj poskusi doseže več. Ni diva, lažje ga bo trenirati in obvladovati, vedno bo v odlični formi," je dodal Bayless, njegove besede pa so naletele na zelo mešane odzive. Ob tem je treba poudariti, da se je prehod v najmočnejšo ligo na svetu že večkrat izkazal za zelo zahtevnega, pri čemer so številni talenti na koncu ostali brez zvezdniškega sijaja. Mnogi ob tem tudi poudarjajo, kako elegantno je ta prehod prestal Dončić, ki je pri 19 letih postal MVP evrolige in Real Madrid popeljal do velikega naslova, nato pa svoje čaranje le prenesel čez lužo, kjer je takoj postal ena osrednjih osebnosti lige, kar pod nobenim pogojem ne sme biti samoumevno.

Samoumevno pa ni niti stoično prenašanje pritiska in žarometov lige NBA, s čimer se je Luka spopadel šampionsko. Pred Flaggom in Dallasom so tako ključni meseci, v katerih bo ekipa iz Teksasa na čelu s Harrisonom, ki si je po loteriji močno oddahnil, skušala najti novo iskrico, ki je po pretekli sezoni povsem ugasnila. Flagg se bo tako pridružil ekipi Mavsov na čelu z Anthonyjem Davisom, Dereckom Livelyjem, PJ Washingtonom in Kyriejem Irvingom, za katerega pa se pričakuje, da bo zaradi poškodbe zagotovo izpustil dobršen del sezone.

