Bo Indiana prva v konferenčnem finalu?

V noči na sredo bosta v košarkarski ligi NBA na sporedu dva obračuna. Cleveland Cavaliers bodo gostili Indiana Pacers, ki se lahko z zmago uvrstijo v finale vzhodne konference. Drugi obračun bo med Denver Nuggets in Oklahoma City Thunder.

Liga NBA, 12. maj

V Clevelandu ostaja veliko vprašanje, ali bo Donovan Mitchell nared za nocojšnjo tekmo, potem ko je na četrti tekmi med ogrevanjem pred drugim polčasom začutil bolečino. Za Cavaliers je bil to velik udarec, saj proti Indiani v zmagah zaostajajo z 1:3. Na drugi strani pa so košarkarji Indiane veliko bolj samozavestni, in samo vprašanje je, ali jim bo že tokrat uspelo prebiti se v konferenčni finale.

Nikola Jokić na zadnjih tekmah ni bil najbolje razpoložen. Foto: Guliverimage

Se bo Nikola Jokić prebudil?

Na tekmi med Denver Nuggets in Oklahoma City Thunder zmagovalec še ne bo znan, saj je izid v zmagah izenačen na 2:2. Košarkarji Oklahome so blesteli v rednem delu sezone, medtem ko se v končnici ne znajdejo najbolje. Čeprav srbski zvezdnik Nikola Jokić na zadnjih treh tekmah ni bil najbolj razpoložen, Denver ostaja nevaren. Kako se bo odvila peta tekma?

Liga NBA, 13. maj, konferenčni polfinale:

Liga NBA, konferenčni polfinale: Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – Denver Nuggets (4) /2:2/

Minnesota Timberwolves (6) – Golden State Warriors (7) /3:1/ Vzhod:

Cleveland Cavaliers (1) – Indiana Pacers (4) /1:3/

Boston Celtics (2) – New York Knicks (3) /1:3/ // rezultat v zmagah; napreduje moštvo, ki prvo zbere štiri zmage

