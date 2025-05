Ni se zgodilo prvič v zgodovini lige NBA, da bi ekipa s tako majhnimi možnostmi za uspeh na loteriji prejela pravico do prvega izbora na naboru, a je sosledje vsega, kar se je v tem letu dogajalo okrog franšize Dallas Mavericks, številne ljubitelje košarke napeljalo do omenjanja teorij, po katerih naj bi vodstvo tekmovanja teličkom ''vrnilo uslugo'' z glavno nagrado na loteriji, 18-letnim supertalentom Cooperjem Flaggom, ki bi lahko zapolnil vrzel po odhodu Luke Dončića in postal dolgoletni paradni konj franšize. Svoje mnenje je na zanimiv način izrazil LeBron James, zvezdniški soigralec Dončića pri Lakersih.

Loterija poteka po načelih žreba, ta pa je vselej nepredvidljiv. Tudi letos je postregel s presenečenjem. Čeprav je imel Dallas le 1,8 odstotka možnosti, da bi prejel pravico do prvega izbora na letošnjem naboru, se je zgodilo prav to. Takoj po tem, ko je postalo znano, da lahko Dallas v svoje vrste poleti pripelje 18-letnega opevanega košarkarskega dragulja Copperja Flagga (Duke Blue Devils), so socialna omrežja preplavile teorije o tem, kako s tem vodstvo tekmovanja v bistvu vrača Mavericksom uslugo.

Kako so Nico Harrison in sodelavci proslavljali zmago na loteriji:

Ko je generalni direktor Dallasa Nico Harrison namreč v začetku februarja šokiral športno javnost z odločitvijo, da bo Luko Dončića zamenjal z Anthonyjem Davisom, naj bi se tem reševal priljubljenost Jezernikov, ki so bili nazadnje prvaki leta 2020 in bili kljub izkušenemu asu LeBronu Jamesu vedno manj atraktivni za javnost. Harrison si je nakopal ogromno sovražnikov. Postal je nezaželen v teksaškem velemestu, dvoboje Mavericksov spremljal ob skandiranju navijačev, naj zapusti franšizo, klavrno in kaotično sezono pa je Kiddova četa končala celo brez nastopa v končnici.

Luka Dončić je lani z Dallasom zaigral v finalu lige NBA, slabo leto dni pozneje pa z Lakersi izpadel v 1. krogu končnice. Dallas se sploh ni uvrstil v play-off. Foto: Reuters

Mesec dni po tem pa je napočil trenutek za loterijo lige NBA, na kateri se je Dallas razveselil imenitne nagrade. Prejel je možnost prvega izbora na naboru, s tem pa tudi idealno priložnost, da v Dallas pripelja 18-letnega supertalenta Cooperja Flagga. Ta je tako obetaven, da si ga želijo v vseh klubih, s svojo fizično močjo ter raznovrstnostjo tako v napadu kot tudi obrambi pa bi se lahko imenitno vklopil v projekt Dallasa, ki želi po odhodu Dončića graditi osrednjo moč ekipe na jekleni obrambi.

Welts: Preobrat sreče epskih razsežnosti

Nico Harrison je večino srečanj po odhodu Luke Dončića v Dallasu spremljal stoje, oddaljen od prvih vrst. Foto: Reuters Nico Harrison je tako s sodelavci skakal od sreče, ko je v živo spremljal razplet loterije in izvedel, kako je Dallasu pripadla glavna nagrada. "To je preobrat sreče epskih razsežnosti. Zelo sem vesel za navijače v Dallasu. Vem, kaj navijači čutijo do ekipe in kako burna sezona je bila za njimi. Ne morem se spomniti ničesar, kar bi jih lahko bolj ozdravilo kot to," je direktor franšize Rick Welts po loteriji povedal za NBA TV.

Na socialnem omrežju pa se je ob čestitkah, naperjenih Dallasu, vsul tudi plaz kritičnih zapisov, v katerih navijači Mavericksov poudarjajo sum, kako je vse skupaj prirejeno. In so s strani vodstva tekmovanja, ki naj bi se tem ''vrnilo uslugo'' Dallasu za potezo, da se je v mestu angelov preselil Luka Dončić in poskrbel za novo evforijo, v kateri se je obračalo veliko denarja. To je nenazadnje nakazoval tudi podatek, da je postal Dončić sploh prvi košarkar, ki ne prihaja iz ZDA, a se je znašel na prvem mestu vsakoletne lestvice igralcev z največ prodanimi dresi.

LeBronu Jamesu je šlo na smeh

Svoje mnenje je o tem na zanimiv način izrazil njegov soigralec LeBron James. Pri 40 letih še vedno drži stik z vrhunsko košarko, v tej končnici pa je po petih tekmah skupaj z Dončićem priznal premoč Minnesoti, ki se ji po novi zmagi nad Golden Statom nasmiha napredovanje v konferenčni finale. Kaj je sporočil James? Po tem, ko so postali znani rezultati loterije, je na socialnem omrežju X izpostavil cel venček smejočih emotikonov. Šlo mu je torej na smeh.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — LeBron James (@KingJames) May 12, 2025

Ali mu je šlo na smeh zato, ker je tudi on mnenja, da je vse skupaj prirejeno? Tega ni dal vedeti, je pa njegova reakcija dala misliti košarkarski javnosti, kako doživlja čudežno srečo Dallasa, ki je pred tremi meseci ostal brez takrat še 25-letnega Luke Dončića, zdaj pa so mu prižgali zeleno luč, da lahko pripelje izvenserijskega talenta Flagga. S tem se je v treh mesecih na nenavaden način zaokrožila zgodba, ki je dvigovala ogromno prahu.

Številna mnenja ljubitelje košarke ki dvomijo v poštenost loterije in se sprašujejo, če ni bilo vse skupaj prirejeno:

The Dallas Mavericks are picking first overall



NBA Rigged? pic.twitter.com/wfzqVOJgJw — Pardon My Take (@PardonMyTake) May 12, 2025

NBA 100% rigged this draft lottery to reward Dallas for agreeing to the league-administered Luka trade. You cant make this up — Mikey (@MMcC_86) May 12, 2025

So you're telling me Adam Silver gave The Mavericks Cooper Flagg by a coincidence after he traded Luka Doncic



Most rigged draft lottery in NBA history pic.twitter.com/rkuDnM4tCU — Russ' TD ⚡ (@RussFcb) May 12, 2025

NBA just showed its cards, Mavericks lose Luka- the entire fanbase turns on ownership - and then they get the first pick.



The NBA is rigged. — Big Knick Energy (@BigKnickEnergy_) May 12, 2025

The Mavs getting Flagg after trading Luka is the most rigged thing I’ve seen in a long time — ThunderChets (@ThunderChats) May 12, 2025

Šokantna menjava Dončića je februarja presenetila prav vse, Dallas pa je s prihodom Flagga prejel možnost, da gradi prihodnost na mlademu 206 cm visokemu košarkarju, kateremu obetajo še kako svetlo prihodnost. Ob Anthonyju Davisu, Klayju Thompsonu in Kyrieju Irvingu, če bo seveda ostal v Dallasu, zaradi hude poškodbe kolena pa naj bi izpustil tudi dobršen del prihodnje sezone, bi lahko takšen Dallas, okrepljen s Flaggom, predstavljal resnega kandidata za najvišja mesta. S tem pa bi se tudi uresničila drzna napoved Harrisona, ki ostaja prepričan, da je klub z menjavo Dončića napravil dober posel in v sezoni 2025/26 napoveduje lov na naslov.