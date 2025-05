Dončićevim krvnikom gre imenitno v ligi NBA, hude težave Bostona!

Košarkarji New York Knicks so v četrti tekmi konferenčnega polfinala na vzhodu izkoristili prednost domačega igrišča proti Boston (121:113) in v skupnih zmagah povedli s 3:1. Tako so se branilci naslova znašli v hudih težavah, saj za napredovanje potrebujejo tri zaporedne zmage proti kratkohlačnikom, za nameček pa se je poškodoval še njihov najboljši strelec Jayson Tatum. Minnesota Timberwolves, ki so v 1. krogu končnice izločili Luko Dončića in Los Angeles Lakers, so znova v gosteh premagali Golden State in prednost v zmagah povišali na 3:1. Bojevniki so znova še kako pogrešali poškodovanega zvezdnika Stephena Curryja.

Ljubitelji košarke v New Yorku so navdušeni. Njihovi ljubljenci so v kultni dvorani Madison Square Garden na četrti tekmi konferenčnega polfinala izkoristili prednost domačega igrišča (121:113) in prednost v skupnih zmagah povišali na 3:1. Tako jih od prvega nastopa v konferenčnem finalu po 25 sušnih letih deli le še ena zmaga, branilec naslova Bostona pa bo za napredovanje potreboval kar tri zaporedne zmage.

Vrhunci dvoboja v New Yorku:

Naloga Celticsov pa bo še toliko težja, saj se je v zadnjih minutah srečanja v New Yorku poškodoval njihov najboljši igralec Jayson Tatum, za katerega se za zdaj še ne ve, kako hudo jo je skupil in koliko časa bi lahko bil odsoten z igrišča. Tatuma, ki je do takrat dosegel kar 42 točk, največ v letošnji končnici, so odnesli z igrišča slabe tri minute pred koncem. "Na tej točki me najbolj skrbi, kaj bo z Jasonom. O vsem ostalem se bomo pogovorili kasneje," je po tekmi dejal center Bostona Al Horford.

Proti koncu dvoboja se je poškodoval najboljši strelec Bostona Jayson Tatum. Foto: Reuters

Prvi junak velike zmage New Yorka je bil Jalen Brunson (39 točk in 12 asistenc). Mikal Bridges in Karl-Anthony Towns sta dodala 23, OG Anunoby pa 20 točk. Newyorčani so si odločilno prednost priigrali v tretji četrtini, ki so jo dobili s 37:23, Brunson pa je v njej dosegel 18 točk. Rezultat je bil nazadnje na tekmi izenačen pri 102:102, a je malce pozneje sledil delni rezultat New Yorka 11:0. Pri gostih sta vsaj 20 točk poleg nesrečnega Tatuma dosegla še Derrick White (23 – zadel je šest trojk) in Jaylen Brown (20).

To je bila tudi prva zmaga gostiteljev v tej seriji, s katero so Knicks povedli s 3:1. O tem, v kako nehvaležnem položaju se je znašel Boston, priča tudi statistični podatek, kako je v zgodovini končnice lige NBA uspelo zaostanek z 1:3 v napredovanje pretopiti le 13 ekipam. Nazadnje je to uspelo Denverju (kar dvakrat) leta 2020, v finalu pa Clevelandu leta 2016 proti Golden Statu.

Naslednja tekma bo v noči na četrtek v Bostonu.

Golden State brez Curryja znova nemočen

Minnesoti se po zmagi v seriji proti Dončićevim jezernikom (4:1) nasmiha še eno napredovanje. V San Franciscu so dobili še drugo tekmo zapored in povedli s 3:1 v zmagah. Tokrat so bojevnike, ki so znova pogrešali prvega zvezdnika Stephena Curryja, premagali s 117:110. Več kot polovico točk za Volkove sta prispeval Julius Randle (31) in Anthony Edwards (30). Minnesota si je odločilno prednost priigrala v tretji četrtini, ko je z delnim rezultatom 17:0, takrat je Edwards dosegel kar 11 točk, ušla na 85:68.

Anthony Edwards je še drugič zapored v San Franciscu dosegel vsaj 30 točk. Foto: Reuters

Pri poražencih je največ točk dosegel Jonathan Kuminga (23), od tega skoraj polovico s črte prostih metov (11/12). Po zadnjih informacijah iz tabora Golden State bi se lahko Curry najhitreje vrnil na parket za šesto tekmo. Po treh zaporednih porazih bojevnikov pa se poraja vprašanje, ali se bo ta tekma sploh igrala. Minnesota bo namreč v peti tekmi v noči na četrtek skušala izkoristiti prvo zaključno žogico za napredovanje v domači dvorani.

