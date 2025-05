Medtem ko se dogajanje v končnici lige NBA vse bolj zaostruje, pa je vse več govoric in informacij tudi glede morebitnega dogajanja na košarkarski tržnici, ki zna biti v najmočnejši košarkarski ligi na svetu poleti še kako pestra. A bistvenih pretresov po poročanju ameriških medijev ne pričakujejo pri Los Angeles Lakers, kjer naj bi vodilna vloga še naprej pripadala trojici Luka Dončić, LeBron James in Austin Reaves, ki so ga sicer v zadnjih tednih pogosto omenjali kot morebitno možnost za menjavo.

Čeprav se je sezona za LA Lakers končala veliko prej kot pričakovano, potem ko so v prvem krogu končnice z 1:4 v seriji izpadli proti Minnesoti Timberwolves, pa očitno ni pričakovati velikih sprememb, kar se tiče nosilcev igre. Luka Dončić, LeBron James, za katerega se tehtnica vse bolj nagiba k podaljšanju kariere, in Austin Reaves bodo po poročanju ameriških medijev še naprej osrednje figure v klubu.

Ravno Reaves pa je bil po koncu sezone za Jezernike pogosto omenjen kot tarča morebitnih menjav. Sploh po nekoliko bolj bledih predstavah v play offu so si nekateri navijači zaželeli spremembe v klubu, spet drugi ga vidijo kot zelo pomembnega člena poleg Dončića in Jamesa. The Athletic poroča, da vse kaže na to, da Reaves še vsaj nekaj časa ne bo zapustil mesta angelov.

Kakšna bo prihodnost 26-letnega Američana? Foto: Guliverimage

"Mislim, da je možnost njegove menjave zelo nizka, vsaj to poletje. Lakers nočejo menjati Austina, to je nekaj, kar je jasno že tri leta. O tem smo večkrat poročali tudi pri našem mediju, Lakers močno cenijo Austina in ga vidijo kot pomembnega člena, enako sta potrdila tudi J. J. Redick and Rob Pelinka. Rob ga je označil kot enega izmed povezovalnih členov organizacije," so zapisali pri The Athletic.

Reaves je sicer v seriji proti Minnesoti v povprečju dosegal 16,2 točke, 5,4 skoka in 3,6 asistence na tekmo, iz igre je metal z 41,1-odstotno natančnostjo. "Zaupanje v Reavesa, Jamesa in Dončića je na največji možni stopnji in glede tega ni na vidiku nobene spremembe," je dejal še Pelinka.

Reaves je za Lakerse odigral 280 tekem rednega dela, njegova pogodba pa se izteče po koncu sezone 2026. Velika verjetnost pa obstaja, da letos ne bo podaljšal pogodbe in bo po koncu prihodnje sezone prost igralec.

