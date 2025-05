Soigralec v bran Jokiću: "Nikola mora igrati čez vse to"

Najboljši ekipi vzhoda, Clevelandu, že pošteno teče voda v grlo, saj so v konferenčnem polfinalu izgubili obe prvi domači preizkušnji proti Indiani Pacers, obe pa sta bili odločeni v izdihljajih srečanja. Cleveland mora tretjo tekmo nujno dobiti, če želi ohraniti upe na preboj v konferenčni finale, saj je že znano dejstvo, da se nobeni izmed ekip ni uspelo vrniti po zaostanku z 0:3 v seriji.

Indiana proti Clevelandu vodi s kar 2:0 v zmagah. Foto: Reuters

Povsem drugače je v seriji Denverja z Vlatkom Čančarjem in Oklahomo City Thunder, ekipi sta po dveh tekmah poravnani na 1:1. Nuggets so po zmagi na prvem srečanju na drugem izgubili s kar 43 točkami razlike. "Ob takih trenutkih ne moreš reči gremo naprej, vse je v redu, saj smo izenačeni. Temu ni tako. Če želimo zmagati tekmo tri, morajo biti stvari drugačne," je dejal trener Denverja David Adelman.

Ponesrečeno predstavo Denverja je zaznamoval tudi predčasen konec srečanja za Nikolo Jokića, ki je ob koncu tretje četrtine prejel šesto osebno napako in je moral zapustiti parket. Srečanje je končal pri razliki –36, ko je bil na parketu, kar je najslabši izkupiček v njegovi NBA karieri.

"Dovolijo jim, da ga porivajo, suvajo, tepejo s koleni, komolci in na vse druge načine, pa pogosto nad njim ni dosojen prekršek, Nikola mora igrati čez vse to. Na drugi strani pa je drugače, normalno je, da Nikola na vse to reagira in potem dosodijo prekršek njemu. Dejansko bi lahko nad njim prav ob vsaki posesti žoge piskali osebno napako, pa se to zgodi res redko," se je v bran soigralcu postavil Aaron Gordon, ki je v letošnjem play-offu že dvakrat odločil srečanje s košem v zadnji sekundi.

