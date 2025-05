V končnici lige NBA je bila v noči na petek odigrana samo ena tekma. Košarkarji Minnesote, ki so bili v prvem krogu usodni za Luko Dončića in Los Angeles Lakers (4:1), so na drugi tekmi konferenčnega polfinala le izkoristili prednost domačega igrišča in odpravili Golden State Warriors s 117:93. Gostje so bili v nasprotju s prvo tekmo, ki so jo dobili z 11 točkami prednosti, tokrat povsem razglašeni v napadu. Pogrešali so prvega asa Stephena Curryja, ki zaradi poškodbe stegenske mišice ne bo mogel igrati vsaj en teden, pri gostiteljih pa je najbolj izstopal Julius Randle (24 točk in 11 asistenc).

Minnesota Timberwolves : Golden State Warriors 117:93 (29:15, 56:39, 85:65)

Najboljši strelci: Randle 24 (met iz igre 10/17, 11 as., 7 sk.), Edwards 20 (met iz igre 6/13, 9 sk., 5 as.), Alexander-Walker 20 (trojke 4/6), McDaniels 16 (met iz igre 7/10), Reid 11 (trojke 3/8, 5 as.); Kuminga 18 (met iz igre 8/11, 5 sk.), Butler 17 (met iz igre 6/13, 7 sk.), Hield 15 (trojke 4/9), Jackson-Davis 15 (met iz igre 6/6, 6 sk.), Podziemski 11 (6 sk., 6 as.)

Tokrat so stvari potekale povsem drugače. Košarkarji Minnesote v nasprotju s prvo tekmo niso zapravili prednosti domačega parketa. V dvorani Target Center so brez večjih težav premagal Golden State (117:93), prikazali bistveno boljšo predstavo kot na uvodni tekmi konferenčnega polfinala, pot do zmage pa jim je še kako olajšala odsotnost Stephena Curryja v vrstah gostov.

Najboljši igralec Bojevnikov je izpustil srečanje zaradi poškodbe stegenske mišice, Minnesota pa je odgovorila odločno že v uvodni četrtini, v kateri si je hitro priigrala lepo prednost. Povedla je s 13:0, pozneje pa gostom iz Kalifornije v celotni četrtinii dovolila le 15 točk. Golden State je tako malo število točk na tekmi končnice v uvodni četrtini nazadnje dosegel leta 2016.

Vrhunci dvoboja v Minneapolisu:

Navijače Minnesote je prestrašila poškodba Anthonyja Edwardsa. Mladi zvezdnik Volkov si je v drugi četrtini zvil gleženj, ko je hotel končati protinapad s polaganjem na koš, a je njegov met blokiral Trayce Jackson-Davis, nato pa še stopil na nogo nesrečnega Edwardsa. Temu vendarle ni bilo nič hujšega, saj je v drugem polčasu brez večjih težav nadaljeval srečanje in bil na koncu z 20 točkami drugi najboljši strelec zmagovite ekipe.

Julius Randle je bil s 24 točkami in 11 asistencami prvi strelec srečanja. Minnesota je v nasprotju s prvo tekmo tokrat trojke metala veliko bolje. Zadela je 16 od 37 metov za tri točke. Foto: Reuters

Več jih je dosegel le Julius Randle (24 točk in 11 asistenc), pri gostih pa je živce znova izgubil Draymond Green. Ko je nad njim prekršek naredil Naz Reid, je s komolcem udaril rezervista Minnesote in si prislužil že peto tehnično napako v letošnji končnici lige NBA. Če bo prejel še dve, si bo prislužil kazen in ne bo smel nastopiti na eni tekmi končnice.

Green je prejel tehnično napako po tem udarcu:

Draymond received a technical foul after hitting Naz Reid in the face 😳



It's his 5th tech of the playoffs. 2 shy of a suspension. pic.twitter.com/VkS7JxhOYH — Bleacher Report (@BleacherReport) May 9, 2025

Pri Golden Statu je 20 točk prispeval tudi Nickeil Alexander-Walker, pri poražencih je največ točk dosegel rezervist Jonathan Kuminga (18), od članov začetne peterke pa Jimmy Butler (17).

Kerr: Veliko smo se naučili

Steve Kerr je na drugi tekmi konferenčnega polfinala poslal na parket kar 14 različnih igralcev. Foto: Reuters Trener Golden Stata Steve Kerr je ob visokem zaostanku dokončno dvignil belo zastavo štiri minute pred koncem ter s parketa poslal člane začetne peterke. Po tekmi je dejal, da je njegova ekipa dobila dragoceno lekcijo, kako igrati brez Curryja, zato velja na naslednjih tekmah pričakovati odločnejši odgovor Bojenikov. Enajstkratni udeleženec tekem all-star Stephen Curry bo odsoten vsaj teden dni.

"Skušamo ugotoviti, kaj bomo lahko storili v tem dvoboju brez Stepha, zato sem veliko igralcem dal veliko priložnosti," je dejal Kerr o svoji spreminjajoči se postavi. Zaigralo je kar 14 košarkarjev, na seznam strelcev se jih je vpisalo devet.

"Popestrili smo dogajanje, ko smo vodstvo tekmeca znižali na sedem točk, potem pa smo izgubili malo zbranosti. Nekajkrat smo se napačno obrnili, predali nekaj trojk, ko smo izgubili povezavo v obrambi. Vendar smo se veliko naučili in mislim, da nam bo ta tekma pomagala ugotoviti, kako naprej," je bil optimističen strateg Golden Stata.

Zdaj se serija seli v San Francisco. Tretja tekma konferenčnega polfinala bo odigrana v noči na nedeljo.

Liga NBA, 8. maj, konferenčni polfinale: