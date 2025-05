Pester večer v ligi NBA bo ponudil dve poslastici. Začelo se bo v Clevelandu, kjer bodo skušali prvopostavljeni Cavaliers vrniti milo za drago Indiani ter rezultat v skupnih zmagah izenačiti na 1:1. Cleveland v sezoni, v kateri je v rednem delu zbral kar 64 zmag, doživlja ogromne težave proti Indiani. Proti Pacersom je odigral pet tekem, zmagal pa le enkrat. Rick Carlisle, ki je pred leti pri Dallasu vodil Luko Dončića, se tako spogleduje s presenečenjem, saj je Cleveland po izjemnih predstavah v rednem delu spadal med osrednje favorite za osvojitev naslova, na poti do konferenčnega polfinala pa ponižal Miami.

Indiana je v uvodnem dejanju konferenčnega polfinala v gosteh presenetila Cavse. Foto: Reuters

Minnesota je v 1. krogu pokvarila načrte najbolj zvezdniškemu dvojcu lige NBA, ki ga sestavljata Jezernika LeBron James in Luka Dončić. Volkovi so zasedbo iz mesta angelov izločili s 4:1, v boju za konferenčni finale pa se bodo spopadli z Golden Statom. Imeli bodo prednost domačega igrišča na prvi tekmi, saj so redni del lige NBA končali na šestem mestu, bojevniki, ki so podobno kot Timberwolves v uvodnem krogu končnice vzeli mero favoritu, pa so v izločilni del lige NBA vstopili s sedmega mesta.

Golden State so bili boljši od Houston Rockets, drugih nosilcev zahodne konference (4:3). Prvi as Minnesote Anthony Edwards, ki sta mu pri doseganju točk največkrat na pomoč priskočila Julius Randle in Jaden McDaniels, bo imel tokrat opravka z zelo izkušeno zasedbo, v kateri prednjačijo Stephen Curry, Draymond Green in Jimmy Butler.

Pelinka zaostal za petimi, najboljšega ima OKC

V ligi NBA so sicer podelil še eno nagrado. Priznanje za najboljšega generalnega menedžerja, ki se je najbolj izkazal z reševanjem kadrovskih vprašanj, je prejel vodilni operativec Oklahoma City Thunder Sam Presti. Zbral je 74 točk, 16 več od drugouvrščenega stanovskega kolega Kobyja Altmana (Clevelanda) in 22 več od Trajana Langdona (Detroit).

Na lestvico se je uvrstilo 13 generalnih menedžerjev. Toliko je bilo različnih dobitnikov točk. Visoko med njimi kotira tudi Dončićev "šef" Rob Pelinka, ki je v začetku februarja sklenil dogovor z Nicom Harrisonom (Dallas) ter prižgal zeleno luč menjavi, ki je zatresla športni svet.

Rob Pelinka in Luka Dončić bi lahko sodelovala tudi v prihodnji sezoni. Foto: Guliverimage

Luka Dončić, ki je po bolečem izpadu v prvem krogu končnice v ponedeljek že pripotoval v domovino, se je takrat iz Teksasa preselil v mesto angelov, v obratno smer pa se je odpravil Anthony Davis. Harrison se je z omenjeno potezo zameril navijačem Dallasa in postal osovražena oseba v mestu, ob vseh dodatnih težavah, ki so sledile pri Kiddovi četi, pa se Mavericksi sploh niso uvrstili v končnico. Harrison ostaja prepričan, da bo menjava obrodila sadove v prihodnji sezoni. Za zdaj se je naposlušal kritik, ki jih je bilo zaznati tudi pri točkovanju za najboljšega operativca leta, kjer ni Harrison prejel niti ene točke.

