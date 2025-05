V košarkarski ligi NBA je znan predzadnji udeleženec drugega kroga končnice. To so postali košarkarji Denver Nuggets, ki so na odločilni sedmi tekmi s 120:101 premagali Los Angeles Clippers. Nikola Jokić je končal s 16 točkami, desetimi skoki in osmimi asistencami, Aaron Gordon je bil z 22 točkami najboljši strelec ob zmagi, Crhistian Braun jih je dodal 21. Slovenski košarkar Vlatko Čančar je dogajanje spremljal na klopi in ni dobil priložnosti za igro. Denver že v polfinalu čaka prvi favorit zahoda, Oklahoma City Thunder, ki je v prvem krogu končnice s 4:0 izločil Memphis.

Po bitki za biti ali ne biti v Ball Areni v Denverju se je smejalo domačim, ki so v drugi četrtini pokazali, v katero smer bo šlo srečanje. Gostje so povedli s 6:0 in vodili večji del uvodne četrtine, a po vodstvu Denverja z 31:28 ga ta ni več izpustil iz rok. Prednost se je le višala, na odmor so odšli z 58:47, v tretji četrtini vodili tudi za 28, v zadnji pa prednost zvišali na 35 in srečanje mirno pripeljali do konca.

Šest igralcev je doseglo vsaj 15 točk, Gordon 22, Braun 21, Jokiću, ki mu ni bilo treba igrata vso srečanje, pa sta v 32 minutah do novega trojnega dvojčka zmanjkala dva skoka. Tekmo je končal s 16 točkami, desetimi skoki in osmimi asistencami.

Nikola Jokić Foto: Guliverimage

Slovenski košarkar Vlatko Čančar je bil v ekipi, a ni dobil priložnosti za igro, tako da je pomembno zmago pospremil na klopi ob igrišču.

Pri poražencih je Kawhi Leonard dosegel 22 točk, Ivica Zubac pa je desetim točkam dodal 14 skokov.

Ena od lepih akcij Brauna in Gordona:

Čaka jih najboljše moštvo rednega dela

V konferenčnem polfinalu Denver čakajo Oklahoma City Thunder, ki so v prvem krogu končnice pometli z Memphisom. V drugem polfinalnem paru zahoda Minnesota Timberwolves čakajo na zmagovalca serije med Golden State Warriors in Houston Rockets. Volkovi so s 4:1 izločili Luko Dončića in LA Lakers.

Na vzhodu je že vse pripravljeno na drugi krog "play-offa", para sta Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers in Boston Celtics – New York Knicks. Cavaliers in Pacers bodo prvo tekmo odigrali v nedeljo zvečer po slovenskem času.

Liga NBA, 3. maj, prvi krog končnice:

Liga NBA, prvi krog končnice: Zahodna konferenca:

Oklahoma City Thunder (1) – Memphis Grizzlies (8) /4:0/

Houston Rockets (2) – Golden State Warriors (7) /3:3/

Los Angeles Lakers (3) – Minnesota Timberwolves (6) /1:4/

Denver Nuggets (4) – Los Angeles Clippers (5) /4:3/ Vzhodna konferenca:

Cleveland Cavaliers (1) – Miami Heat (8) /4:0/

Boston Celtics (2) – Orlando Magic (7) /4:1/

New York Knicks (3) – Detroit Pistons (6) /4:2/

Indiana Pacers (4) – Milwaukee Bucks (5) /4:1/ // rezultat v zmagah, napreduje moštvo, ki prvo zbere štiri zmage

