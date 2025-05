Gregg Popovich je na začetku novembra lani doživel blažjo kap, zaradi česar je za nedoločen čas prekinil vodenje San Antonio Spurs. Konec februarja je naznanil, da se to sezono ne bo vrnil na klop. Sredi aprila so ga znova sprejeli v bolnišnico zaradi slabega počutja, po nekaj dneh pa se je vrnil domov in se od tedaj počuti dobro. Zdaj ESPN piše, da je tudi dokončno sklenil trenersko pot, prevzel pa bo vlogo predsednika kluba. Na mestu glavnega trenerja ga bo nadomestil Mitch Johnson, ki je ekipo vodil že od novembra. Pred tem je bil eden od pomočnikov v Popovichevem štabu.

Gregg Popovich Foto: Guliverimage/Getty Images V zadnjih letih je Popovich že pomagal pri različnih pisarniških nalogah med sezonama in bo še naprej eden ključnih mož pri sestavi mozaika v lovu na šesti naslov San Antonia, so za ESPN o novi vlogi Američana dodali dobro obveščeni viri.

"Čeprav sta moja ljubezen in strast do košarke še naprej neomajni, sem se odločil končati trenersko pot. Vselej bom hvaležen izjemnim igralcem, trenerjem, strokovnemu štabu in navijačem, ki so mi omogočili, da delujem na klopi Spurs," je zbranim medijem dejal Popovich. "Navdušen sem nad priložnostjo, da še naprej podpiram organizacijo, skupnost in mesto, ki mi ogromno pomenijo."

Victor Wembanyama Foto: Reuters Popovich je na klop San Antonia sedel v sezoni 1996/1997, potem ko je pred tem osem let deloval kot pomočnik pri Spurs in Golden State Warriors. V svoji skoraj 30-letni dobi na čelu San Antonia je ekipo s klopi vodil do petih naslovov prvaka (1999, 2003, 2005, 2007, 2014), s čimer je eden od petih trenerjev z vsaj petimi naslovi. Trikrat je bil izbran tudi za trenerja leta v rednem delu sezone NBA (2003, 2012, 2014), s čimer si deli rekordno znamko z Donom Nelsonom in Patom Rileyjem.

Pri teksaški franšizi je bil priča razvoju številnih zvezdnikov, kot so David Robinson, Tim Duncan, Tony Parker, Manuel Ginobili, Kawhi Leonard in drugih. Del ekipe sta bila v času Popovicheve ere tudi Beno Udrih (2005-2007) in Rašo Nesterović (2004-2006). Trenutno San Antonio sestavlja moštvo na čelu z mladim Francozom Victorjem Wembanyamo in letošnjim novincem sezone v NBA Američanom Stephonom Castlom.

Popovich je leta 2021 na olimpijskih igrah vodil zasedbo ZDA, ki je osvojila zlato kolajno, leta 2004 pa je bil pomočnik Larryju Brownu v ekipi zvezdnikov, ki so v Atenah razočarali ameriško javnost in zasedli šele tretje mesto. Leta 2023 so Popovicha sprejeli tudi v hram slavnih.