LeBron James presenetil: Davis je povedal, kaj si želi, pa je bil teden zatem zamenjan

Po koncu sezone za Los Angeles Lakers sta pred novinarske mikrofone stopila tudi trener Jezernikov JJ Redick in LeBron James, ki je ob tem spregovoril tudi o nadaljevanju svoje košarkarske poti, beseda pa je nanesla tudi na nekdanjega člana Lakersov in zdajšnjega košarkarja Dallasa Anthonyja Davisa.

Po zadnjem porazu in izpadu proti Minnesoti Timberwolves z 1:4 v seriji prvega kroga končnice je bilo v Crypto.com Areni v Los Angelesu prisotnega veliko razočaranja, ki pa so ga hitro dopolnili tudi pogovori o prihodnosti in planih Jezernikov za prihajajočo sezono, v kateri bodo skušali doseči tisto, kar jim je letos pa vihravi sezoni spodletelo.

Eno izmed glavnih vprašanj je zagotovo, koliko časa se bo med košema še podil LeBron James, ki je pri 40 letih najstarejši košarkar v ligi, kljub poškodbi pred začetkom končnice pa je v njej večkrat dokazal, da še zdaleč ni za odpis. Kljub temu še ni imel konkretnega odgovora na vprašanje, kakšna bo njegova prihodnost in če bo v njej še vedno tudi igranje v ligi NBA. "Nimam odgovora na to, o tem se bom pogovoril z mojo ženo, družino in bomo videli. Nato pa moram opraviti razgovor tudi sam s sabo. Zdaj res ne vem odgovora," je dejal James.

Na zadnji tekmi proti Minnesoti je dosegel 22 točk. Foto: Reuters

Prilagajanje na spremembe

Spregovoril je tudi o spremembah, ki jih je prinesla februarska šokantna menjava, po kateri se je v Los Angeles preselil Luka Dončić, v nasprotno smer pa je odpotoval Anthony Davis. Lakers so dolgo časa lovili pravi ritem in iskali svoj (nov) slog igre, večkrat jim je to spodletelo, so pa se kazali obrisi igre, ki bi lahko prinašala večje konstantne uspehe.

"Vedno, ko pride do sprememb med sezono, je to velik izziv. Ne samo zame, temveč tudi za Austina Reavesa in ostale fante. Igrali smo z AD-jem, torej so bili tukaj pick and rolli, podaje v raketo … vse skupaj je nekako izviralo iz mene in Austina, ki sva imela žogo največ v rokah. Potem se je celotna dinamika spremenila, skušali smo se čim bolj prilagoditi njegovi igri oziroma sestaviti igro, ki bo ustrezala njegovi," je dejal James.

Austin Reaves, Luka Dončić in LeBron James Foto: Guliverimage

"Na trenutke nismo izgledali dobro, sploh na začetku, a potem se je vse skupaj začelo sestavljati. Še vedno mislim, da nismo imeli dovolj časa. Redni del smo še vedno končali med najboljšimi tremi ekipami, vemo, kako močna je konkurenca, na koncu pa je imeti igralca takšnega kot je Luka zelo dinamično za vsako franšizo," je še dodal ameriški zvezdnik, ki se ni mogel izogniti pogovorom o velikem pomanjkanju pravega centra v ekipi.

James omenil Davisa

Eden izmed novinarjev je James po srečanju vprašal glede težav pod obročem in pomanjkanju visokih igralcev, na kar je 40-letni zvezdnik v računico s sarkastičnim nasmehom vpeljal Anthonyja Davisa. "Brez komentarja. Moj kolega AD je povedal, kaj si želi, pa je bil teden zatem zamenjan, zato brez komentarja. Vsako tekmo sem za ta dres dal, kar sem imel, to je vse" je še previdno dodal James.

Lakers so imeli v svojem kadru le enega "pravega" centra, 24-letnega Jaxsona Hayesa, ki pa ni bil kos nalogi, ki mu je bila dodeljena, ob tem pa v končnici praktično ni igral. Proti Timberwolvesom je nastopil le na dveh tekmah, pri čemer je na tekmo igral manj kot 7 minut. "Povedali so mi, da bodo poskusili drugačen način igre," je po koncu dejal Hayes, ki je dogajanje spremljal s klopi.

JJ Redick Foto: Reuters

Na pomanjkanje visokih igralcev in vprašanje centra se je obregnil tudi JJ Redick, a na drugačen način. "Lahko bi rekli, dajte v igro centra, a enostavno nismo mogli zadeti. Vedno je treba sprejeti kompromis. A na koncu smo se samo postavili v situacijo, da so srečanja odločala zadnje četrtine in vedno smo bili prekratki," je dejal Redick.

40-letni strateg, ki je pred srečanjem ob enem izmed vprašanj besno odkorakal iz prostora za novinarske konference, je bil po srečanju veliko bolj miren. Potegnil je črto pod svojo prvo sezono, v kateri se je preizkusil kot trener. "Po sezonah je vedno prisoten miks hvaležnosti in razočaranja. Sigurno sem zelo razočaran, to ni nekaj, kar sem si predstavljal, da se bo zgodilo, torej, da bom moral z njimi govoriti po porazu v prvem krogu. Vem, da sem lahko boljši in vem, da bom bilj boljši. Nisem zadovoljen s tem, kako se je sezona razvila, a to ne pomeni, da nisem ponosen na to ekipo in njene sposobnosti," je še dodal Redick.

