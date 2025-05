Boleč konec sanj za Luko Dončića in Los Angeles Lakers

Konec je. Luka Dončić in Los Angeles Lakers so s porazom na peti tekmi prvega kroga končnice lige NBA proti Minnesoti Timberwolves, ki je serijo dobila s 4:1 v zmagah, sklenili sezono. Minnesota je na zadnji tekmi v Crypto.com Areni po vnovič strelsko porazni zadnji četrtini Lakersov zmagala s 103:96. Luka Dončić je na svojem zadnjem srečanju v sezoni dosegel 28 točk, sedem skokov in devet asistenc, na koncu pa s sklonjeno glavo in z bolečinami v hrbtu zapustil parket. Med živimi pa ostajajo Houston Rockets, ki so proti Golden State Warriors ohranili upanje in zaostanek v zmagah znižali na 2:3, potem ko so na domačem parketu slavili s 131:116.

Los Angeles Lakers : Minnesota Timberwolves 96:103 Učinek Luke Dončića: 28 točk (5/10 za 2, 2/8 za 3, 12/15 prosti meti), 7 skokov, 9 asistenc, 1 ukr. žoga, 2 izg. žogi v 39:33 Strelci: Dončić 28, Hachimura 23 (5/8 za 3), James 22 (7 sk.), Reaves 12; Gobert 27 (24 sk.), Randle 23, Edwards 15 (11 sk., 8 as.)

Za Luko Dončića je bil 30. april 2015 izjemno poseben dan, saj je Slovenec takrat debitiral v članskih vrstah Real Madrida. Ljubljančan je pri 16 letih prvič stopil na parket španskega prvenstva, kjer je odigral v zadnjih minutah tekme Reala z Unicajo in takoj zadel trojko.

Hoy se cumplen 10 años del debut de Luka Doncic como jugador profesional con Real Madrid. SI, 10 AÑOS!!



Leyenda del basket FIBA y de la NBA. pic.twitter.com/IkT6vW7hLY — Nacho Mavs🇺🇾 (@NachoMavs) April 30, 2025

A deset let kasneje je bil ta dan za Ljubljančana vse prej kot sanjski. Še tretjič v njegovi karieri, prvič v dresu Los Angeles Lakers, so se njegove NBA sanje končale v prvem krogu končnice. Minnesota Timberwolves je bila na peti tekmi serije v Crypto.com Areni praktično skozi celoten obračun boljši tekmec. V drugem polčasu so se Lakers sicer vrnili v igro, a je bila znova usodna strelsko porazna zadnja četrtina, v kateri so na koncu dosegli 16 točk. Nerešljiva uganka za Jezernike je bil tokrat Rudy Gobert, ki je 27 točkam dodal kar 24 skokov. Luka Dončić je na svoji zadnji tekmi sezone dosegel 28 točk, sedem skokov in devet asistenc, ob tem pa je ob koncu prvega polčasa po hudem prekršku začutil še hude bolečine v hrbtu. Boleč pa je bil tudi njegov konec sezone, ki se je po vihravi sezoni končal veliko prej od pričakovanega.

Statistika torej ostaja enaka, le 13-krat do zdaj v zgodovini lige NBA se je namreč zgodilo, da se je ekipi uspelo vrniti po zaostanku z 1:3 v seriji. Nazadnje je to leta 2020 v mehurčku uspelo Denver Nuggetsom, in to kar dvakrat. Najprej po zaostanku v prvem krogu končnice proti Utah Jazz, zatem pa še v konferenčnem polfinalu proti LA Clippers.

Slab uvod in debi Kleberja

Tokrat je Dončića v Crypto.com Areni iz prve vrste spremljal tudi nekdanji soigralec pri Dallasu Kyrie Irving, s katerim sta v obdobju v Teksasu stkala prav posebno prijateljstvo.

Kyrie Irving courtside watching his former teammates—LeBron James and Luka Doncic—in Game 5 👀 pic.twitter.com/OSZ85iwNv1 — NBA Philippines (@NBA_Philippines) May 1, 2025

JJ Redick, ki je pred srečanjem besno odkorakal iz novinarske konference zaradi vprašanja o menjavah, je v ogenj uvodoma poslal Dončića, LeBrona Jamesa, Austina Reavesa, Ruija Hachimuro in Doriana Finneyja-Smitha. Tako kot že celotno serijo je tudi tokrat že takoj na začetku Lakersom sive lase povzročal skok v napadu tekmecev, ki so hitro povedli s 6:0, prvi dve točki pa je za Jezernike s črte prostih metov nato prispeval Dončić. Ogromno težav so imeli Lakers tudi v napadu, zato je Redick pri zaostanku z 9:15 skušal ukrepati z minuto odmora, a ta ni obrodila sadov, saj je po trojki Nickeila Alexandra-Walkerja prednost Minnesote slabih pet minut pred koncem prve četrtine dosegla dvomestno mejo (21:9). Prvo trojko je za domače v šestem poskusu nato le unovčil Reaves.

Rudy Gobert je odigral daleč najboljšo tekmo v seriji. Foto: Guliverimage

Že v prvi četrtini je Redick na parket poslal tudi Maxija Kleberja, ki je zaradi poškodbe stopala izpustil kar 43 tekem in tako dočakal debi v dresu Lakersov, potem ko se je v mesto angelov preselil v paketu menjave z Dončićem v začetku februarja. Tudi on, pričakovano, ni vnesel spremembe v igri pod košema in zasuka v mizernem napadu domačih, Minnesota pa je prvo četrtino dobila z 31:22. Tik pred koncem je tri proste mete zadel Dončić, ki sicer v prvi četrtini sploh ni zadel iz igre, zgrešil je vse štiri poskuse, je pa zadel šest prostih metov. Tudi sicer so Lakers v prvih dvanajstih minutah dosegli le šest košev iz igre, kar je bila voda na mlin gostov.

Lakers so drugo četrtino začeli brez Dončića, ki je dobil nekaj odmora, z nekoliko hitrejšo in bolj poletno igro, po trojki Hachimure pa so se domači po treh minutah igre v drugi četrtini približali na 34:36. Zatem se je na parket vrnil tudi slovenski košarkar, ki je šest minut pred koncem prvega polčasa vendarle dosegel svoj prvi koš iz igre, po katerem so se Lakers približali na 41:44. A sledile so nove nerazumljive napake in zgrešeni odprti meti Jezernikov, po dveh zadetih prostih metih Anthonyja Edwardsa pa je prednost Minnesote dobre tri minute pred koncem prvega polčasa spet narasla na dvomestno (53:43).

Dončić nastradal pod košem

Dobro minuto pred koncem prvega polčasa je ob zaostanku s 47:55 ob prodoru grdo nastradal Dončić, nad katerim je agresivno ob pomoči Goberta posredoval Donte DiVincenzo. Slovenec je ob tem kot vkopan obstal na kolenih pod košem, takoj pa je bilo jasno, da je ob tem nastradal njegov hrbet. Ob pomoči fizioterapevta Javierja Barrie je nato zadel še dva prosta meta, nato pa pokazal, da ne bo mogel nadaljevati z igro in odkorakal v garderobo.

Luka Doncic goes down with an injury, ohhh no 💔pic.twitter.com/syp7wpGa5H — SM Highlights (@SMHighlights1) May 1, 2025

Luka Doncic heading to the locker room as he was holding his lower back 🙏



(via @MirjamSwanson)pic.twitter.com/phyU1Awe9K — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 1, 2025

Minnesota je nato do konca prvega polčasa dosegla še štiri točke in se na glavni odmor podala s prednostjo 59:49. Dončić je v prvem polčasu dosegel 12 točk, po dve manj sta za Lakerse prispevala Hachimura in James. Na drugi strani jih je Gobert ob osmih skokih dosegel 15. Minnesota je skok v prvem polčasu dobila s 33:21, se je pa odstotek meta gostov v drugi četrtini znižal na 44 odstotkov, toliko so jih zadeli tudi Lakers.

Javier Barrio in Dončić Foto: Guliverimage

Lakers na krilih Dončića do prvega vodstva na tekmi

A na veselje domačih navijačev, se je Dončić po koncu glavnega odmora vrnil na parket in odprl tretjo četrtino. Lakers so se nato podali na lovljenje tekmeca na vse ali nič, v kateri je glavno vlogo odigral slovenski košarkar. Pet minut in pol pred koncem tretje četrtine je 26-letni Slovenec svojo ekipo pripeljal na štiri točke zaostanka (68:72), slabi dve minuti kasneje je zadel trojko za 70:73, nato pa še podal na alley-oop Hachimuri za 75:77. Za piko na i je po asistenci Slovenca 2:38 pred koncem tretje četrtine trojko za sploh prvo vodstvo Lakersov na srečanju (78:77) zadel Finney-Smith. Dončić je nato dobil nekaj počitka, ob izenačenem zaključku pa se je tretja četrtina končala z vodstvom Minnesote 81:80.

Znova neučinkovitost v napadu

Pomembnost srečanja se je odražala ob začetku zadnje četrtine, ko sta ekipi ena za drugo zapravljali priložnosti v napadu. Kot da težav za Lakerse še ni bi bilo dovolj, je slabih devet minut pred koncem ob zaostanku z 82:84 ob trku z DiVincenzom obležal James, ki se je ob tem prijel za koleno, nato pa s težavami odšepal na klop, a se je po dobri minuti zatem vrnil na parket. Lakers so bili tako kot skozi celotno končnico v zadnjih četrtinah zelo neučinkoviti v napadu.

V izjemno izenačenem nadaljevanju je 6:29 pred koncem trojko iz fadeawaya potopil Dončić, ki je Lakerse popeljal v vodstvo z 88:87. Zatem je šesto osebno napako prejel Finney-Smith, kar je pomenilo še večjo vrzel pod obema košema za Lakerse. Sledil je odgovor Minnesote, ki je po košu Juliusa Randla tri minute in pol pred koncem povedla s 93:88, med žive je domače nato s trojko znova popeljal James.

Dončić in James sta sklenila sezono. Foto: Guliverimage

Po minuti odmora je dve minuti in pol pred koncem poskus polaganja ob agresivni obrambi zgrešil Dončić, s trojko pa je upe Lakersov 1:22 pred koncem praktično dokončno pokopal veteran Mike Conley, ki je zadel za 100:94. Na koncu je Minnesota slavila s 103:96. Timberwolves so na koncu zbrali 17 skokov več od nasprotnika (65:48), Lakers so imeli celo boljši izkupiček meta iz igre od nasprotnika (42,3 % - 40,4 %), tega niso znali unovčiti. Pri Lakersih sta poleg Dončića mejo 20 točk presegla še Hachimura s 23 točkami, od tega je zadel pet trojk v osmih poskusih, ter James z 22. Pri Minnesoti pa je poleg Goberta strelsko najbolj izstopal Randle s 23 točkami.

Lakers so tako končali sezono, Minnesota pa se bo v konferenčnem polfinalu pomerila z boljšim iz para Houston/Golden State.

Houston vrnil udarec

Houston Rockets proti Golden State še niso rekli zadnje. V Toyota Centru so pred domačimi navijači zmagali s 131:116 in tako ohranjajo upe na preboj v drugi krog končnice, Bojevniki pa so zapravili prvo zaključno žogo, zdaj vodijo s 3:2 v zmagah. Houston je odločen obraz pokazal že v prvi četrtini, ki jo je dobil s 40:24, do polčasa pa je njegova prednost narastla že na 76:49, s tem pa je bilo bolj ali manj odločeno tudi vprašanje o zmagovalcu. Rockets so vodili največ z 31 točkami razlike, klop pa je prispevala kar 76 točk, medtem ko so "rezerve" Golden Stata dosegle le 30 točk.

Fred VanVleet je dosegel 26 točk. Foto: Guliverimage

Gostitelji so na koncu unovčili dobrih 55 odstotkov vseh svojih metov iz igre, četa Steva Kerra pa le 42. Najbolj učinkovit je bil Fred VanVleet s 26 točkami, eno manj je dosegel Amen Thompson, 24 pa jih je prispeval Dillon Brooks. Pri Golden Statu je Moses Moody dosegel 25 točk in devet skokov, prvi zvezdnik Stephen Curry jih je dal "le" 13 ob metu iz igre 4/12, ob tem pa je igral samo dobrih 23 minut.

Liga NBA, 30. april, prvi krog končnice: