Le kdo se ga ne bi spominjal? Earvin Magic Johnson velja za enega najboljših košarkarjev vseh časov. Je klubska ikona Lakersov, njegova beseda šteje več. Ko je tako legendarni Magic spremljal nedeljsko gostovanje Jezernikov pri Minnesoti, je čustveno doživljal poraz (113:116), po katerem so se Luka Dončić, LeBron James in druščina znašli na robu izpada, ter imel po tekmi marsikaj očitati tako trenerju JJ Redicku kot tudi njegovim varovancem.

To je bila tekma, na kateri so se Lakersi večji del spogledovali s še kako dragoceno zmago, po kateri bi bil skupni izid v zmagah v tej seriji izenačen na 2:2. Ko so Jezerniki zmagoslavno vstopili v drugi polčas in si z delnim rezultatom 14:0 priigrali lepo prednost, je zadišalo po uspehu gostov iz Kalifornije, a se volkovi niso predali.

V zadnji četrtini so poskrbeli za preobrat. Izmučene zvezdnike Jezernikov, pri katerih sta Luka Dončić in LeBron James prebila na igrišču kar 46 minut, so spravili v zagato (116:113), njihovega velikega navijača Magica pa v bolečine.

Vrhunci dvoboja v Minneapolisu:

"Boli me v trebuhu, ko pomislim, kako so lahko Lakersi izgubili tekmo, v kateri so nadzorovali večino drugega polčasa," je 65-letni Američan zapisal na socialnem omrežju X, kjer je podal nekaj kritičnih pogledov na srečanje.

LeBron v zadnji četrtini brez točke!

Luka Dončić je v zadnji četrtini zadel le enega izmed šestih metov iz igre, skupno pa odigral skoraj 46 minut. Foto: Guliverimage Trenerju JJ Redicku je dal vedeti, kako po njegovem mnenju ne bi smel Dončića in Jamesa pustiti na igrišču celoten drugi polčas, zlasti po tako kratkem počitku, ki so ga imeli košarkarji po sobotni tekmi, na kateri je imel 26-letni slovenski as za nameček še zdravstvene težave, kar je zagotovo vplivalo na njegovo fizično pripravljenost tudi na nedeljski "matineji" v Minneapolisu.

"Nisem prepričan, da je najbolj pametno, da Dončić in James po tako kratkem počitku med tekmama odigrala celoten drugi polčas. Ko smo najbolj potrebovali LeBrona, da bi prevzel odgovornost v napadu, tega ni zmogel. V zadnji četrtini sploh ni dosegel točke," je zmotilo legendarnega Magica, ki je z Jezerniki v obdobju ogromnega rivalstva z Bostonom osvojil kar pet šampionskih prstanov. Lakersi so v zadnjo minuto vstopili z vodstvom 113:111, pri tem pa imeli tudi napad, v katerem pa je James, ki je v uvodnih treh četrtinah prispeval 27 točk, zgrešil trojko. V zadnji četrtini ni bil pretirano strelsko uspešne tudi Dončić. najboljši strelec v vrstah Lakersov (38 točk) je takrat iz igre zadel le enega od šestih metov.

Anthony Edwards je povzročal ogromno preglavic obrambi Lakersov. Foto: Reuters

V obdobju Magica Johnsona je v ligi NBA prevladovala drugačna košarka. Zagotovo je bil bistveno večji poudarek na metih za dve točke. Slednje je Magic pogrešal pri Lakersih na četrti tekmi. Statistika je razkrila, pri gostiteljih pa je v tem izstopal Anthony Edwards, s 43 točkami tudi prvi strelec srečanja. Mladi zvezdnik Minnesote si je za svojo predstavo, pogum in vztrajanje pri metih iz igre prislužil pohvalo Magica.

Jamesu je to že uspelo

Luka Dončić in LeBron James za napredovanje potrebujeta tri zaporedne zmage. Foto: Guliverimage Košarkarji Los Angeles Lakers so se tako po novem neuspehu v Minneapolisu, že tretjem porazu v seriji proti Minnesoti, znašli v nezavidljivem položaju. Luka Dončić in druščina bodo morali nadoknaditi zaostanek z 1:3, kar pa je v zgodovini uspelo le 13 ekipam. Da je to mogoče, je izkusil v živo tudi LeBron James. Ko je leta 2016 postal prvak s Clevelandom, je v finalu po zaostanku z 1:3 premagal Golden State.

To je bil edini primer do danes, ko se je zgodil takšen preobrat prav v sklepnem dejanju končnice lige NBA, kjer se je neposredno odločalo o prvaku. Če bo hotel James letos ostati v boju za naslov, bo moral za začetek trikrat zapored premagati Minnesoto. Peta tekma bo v mestu angelov v noči na četrtek ob 4. uri po slovenskem času.