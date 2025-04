Los Angeles Lakers so v prvem krogu končnice lige NBA pred izpadom. Na četrti tekmi so jih Minnesota Timberwolves premagali s 116:113 in v seriji na štiri zmage povedli s 3:1. Luka Dončić se je po zdravstvenih težavah v petek naspal in počutil bolje. Prvo četrtino so Lakers dobili z 32:28, ob polčasu zaostajali z 58:61. Drugi polčas odprli z delnim izidom 14:0 in pred zadnjo četrtini vodili s 94:84. A napeta zadnja je pripadla Minnesoti, ki jo je dobila z 32:19. Dončić je dal 38 točk, a imel le en skok in dve asistenci. LeBron James je tekmo končal s 27 točkami, Rui Hachimura s 23, Austin Reaves pa s 17. Pri Minnesoti je blestel Anthony Edwards - s 43 točkami, devetimi skoki in šestimi asistencami.

Učinek Luke Dončića 38 točk (met za tri 5/12, met za dve 8/16, prosti meti 7/7), 1 sk., 2 as., 1 ukr. žoga, 0 bl., 4 izg. žog

Luka Dončić je na tretjem srečanju z Minnesoto med navijače Lakersov vnesel kar nekaj skrbi, saj je bilo jasno, da je daleč od najboljšega počutja. Slovencu je manjkalo prave energije. Po tekmi je trener JJ Redick povedal, da je bil bolan: "Zadnjih 24 ur zanj ni bilo dobrih, imel je trebušne težave, vse popoldne je bruhal. Res se ni počutil dobro." Vseeno ga je v igri držal kar 40 minut, ta pa po porazu zaradi slabega počutja ni stopil pred novinarske mikrofone.

Po prvi četrtini plus 4 za Los Angeles

Luka Dončić Foto: Guliverimage "Soboto je prespal in se počuti bolje," je nekaj ur pred tekmo poročal Shams Charania. In že na ogrevanju pred četrto tekmo je bilo videti, da je Luka spet pravi. V uvodnih minutah ni silil v ospredje, sredi prve četrtine pa je z dvema zaporednima košema poskrbel za prvo nekaj višjo prednost Lakersov (18:13). Z dobro igro v obrambi in skokom so Wolvesom preprečili protinapade, da bi se razigrali. Dve minuti pred koncem prve četrtine je tretjem poizkusu Luka zadel prvo trojko na tekmi (27:22) in bil že pri 11 točkah. Po prvih 12 minutah igre je bilo na semaforju 28:32. Dončić je bil pri 13 točkah, LeBron James pri devetih, na drugi strani je imel Julius Randle 13 točk, Anthony Edwards pa devet.

Minuto pred koncem polčasa prvo vodstvo Minnesote

Jezernikom so se začele v drugi četrtini vrstiti izgubljene žoge (skupaj do konca polčasa sedem) in nikakor niso mogli narediti višje razlike. A tudi domači so v prvih štirih minutah dali samo šest točk. Po drugi trojki Dončića so gostje povedli z 38:34, po tretji pa z 41:37. Vse bolj odločno, agresivno je igral James, ki je izenačil Lukovih 19 točk za povišanja prednosti na 50:42. Dve minuti do konca prvega polčasa je Anthony Edwards Minnesoto približal na vsega točko zaostanka (54:55). Bil je pri 17 točkah.

21 NOW FOR LUKA IN THE FIRST HALF 🔥



high-intensity contest taking place on ABC! pic.twitter.com/mXVi6BjFT9 — NBA (@NBA) April 27, 2025

Anthony Edwards Foto: Guliverimage V naslednji akciji je dvorana obnemela. Edwards je Dončiću izbil žogo. Ko jo je lovil, mu je pod noge skočil James in zvezdnik Timberwolvesov je obležal v bolečinah. Čeprav se je zdelo, da ga je James zadel v gleženj, se je prijel za koleno. A preplah je bil odveč, po minuti odmora se je Edwards vrnil na parket in zadel oba prosta meta. Po delnem izidu 9:0 so domači povedli z 58:5, na glavni odmor pa so odšli s prednostjo 61:58. Randle je imel že 21 točk, Edwards 19, še šesterica Wolvesov se je vpisala med strelce. Pri Lakersih sta Dončić in James dosegla 43 od 58 točk. Rui Hachimura je s trojko v zaključku polčasa sicer prišel do 10 točk, sicer pa prave pomoči soigralcev Luka in LeBron nista imela. Austin Reaves ni dal še niti točke.

Lakers drugi polčas odprli z delnim izidom 14:0

LeBron James Foto: Reuters Začetek drugega polčasa je bil za Lakerse več kot odličen. V manj kot štirih minutah so naredili delni izid 14:0 in po dveh zaporednih trojkah Reavesa, njegovih sploh prvih točkah na tekmi, povedli z 72:61. A je sledil delni izid 9:0 v korist Minnesote (70:72), ki je igrala vse bolj agresivno v obrambi. Dončić se je mučil v vsaki napadalni akciji. A Ljubljančan se ni predajal, zadeval je tudi zelo težke mete, s svojo peto trojko na tekmi dve minuti pred koncem tretje četrtine za vodstvo s 85:76. Bil je že pri 31 točkah. Ker sta Dončić in James končno dobila pomoč - 10 točk Hachimure v tretji četrtini in 11 Reavesa - so Lakers pred zadnjo vodili s 94:84.

Napeta zadnja četrtina pripadla Minnesoti

Na začetku zadnje četrtine je stvari v svoje roke vzel Edwards. Ko je zadel svojo peto trojko na tekmi, je bil že pri 38 točkah. Imel je še sedem skokov in štiri asistence (Dončić še vedno samo en skok in eno asistenco). In zaostanek Minnesote je zmanjšal na 95:99. Sledilo je pet zaporednih točk rezervista Naza Reida in domači so štiri minute pred koncem zaostajali samo še za dve (102:104). Lakers so se znova mučili v napadu, na drugi strani pa še en trojka Reida, pa še koš in dodaten prosti met Donteja DiVincenza za vodstvo domačih s 111:107.

A ni bilo predaje za goste, s trojkama Reavesa in Doriana Finney-Smitha so spet vodili (113:111). Štirideset sekund do konca je Jaden McDaniels zabil pod osebno napako. Ko je zadel še prosti met, je spet vodila Minnesota (114:113). Čeprav je James celotno tekmo izvrstno igral v napadu, pa je v zadnjih sekundah najprej izgubil eno žogo in nato še storil osebno napako. Z dvema zadetima prostima metoma jo je kaznoval Edwards. Ko je Reaves v zadnji sekundi zgrešil met za tri točke za podaljšek, je Los Angeles izgubil s 113:116.

ANT HITS THE CLUTCH FTS!

TIMEBRWOLVES GET THE STOP ON THE OTHER END!!



MINNESOTA TAKES A 3-1 SERIES LEAD 🔥 pic.twitter.com/gCzJIuTpEV — NBA (@NBA) April 27, 2025

Dwyane Wade Foto: Guliverimage

Pred četrtim obračunom je sporočilo Dončiću in tudi Jamesu v svojem podcastu Time Out with Dwyane Wade poslal Dwyane Wade. "Želim vaju videti skupaj, kot dva najbolj zaj*** košarkarja na svetu. Seveda, lahko se zgodi, da izgubita, a ko vidim, da igrata skupaj košarko, si želim, da če že morata izgubiti, izgubita kot košarkarja kova, kakršna sta," je povedal Wade, ki je v svoji karieri z Jamesom in Chrisom Boshom sestavljal veliko trojico Miami Heat od sezone 2010/11 do 2013/14.

Liga NBA, 27. april, 1. krog končnice:

Zahodna konferenca: 1. krog končnice:

Oklahoma City Thunder (1) – Memphis Grizzlies (8) /4:0/

Houston Rockets (2) – Golden State Warriors (7) /1:2/

Los Angeles Lakers (3) – Minnesota Timberwolves (6) /1:2/

Denver Nuggets (4) – Los Angeles Clippers (5) /2:2/ Vzhodna konferenca: 1. krog končnice:

Cleveland Cavaliers (1) – Miami Heat (8) /3:0/

Boston Celtics (2) – Orlando Magic (7) /2:1/

New York Knicks (3) – Detroit Pistons (6) /3:1/

Indiana Pacers (4) – Milwaukee Bucks (5) /2:1/ // rezultat v zmagah, napreduje moštvo, ki prvo zbere štiri zmage

