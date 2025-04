Kontroverzna zmaga v ligi NBA, sodniki priznali napako #video

V noči na ponedeljek je bilo v ligi NBA zelo burno v Detroitu. New York je zmagal v gosteh s 94:93 in prednost v skupnih zmagah povišal na 3:1. Gostitelji so imeli zadnjo priložnost za zmago po metu Tima Hardawayja Jr. za tri točke, a je nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallasu ob zvoku sirene ob posredovanju Josha Harta krepko zgrešil cilj. Lahko pa bi bilo drugače, če bi sodniki takrat prisodili prekršek košarkarju New Yorka. Da bi ga morali, je po tekmi priznal šef sodniške ekipe David Guthrie.

Gostiteljem se je ponudila zadnja priložnost za zmago po metu Tima Hardawayja Jr. za tri točke. Vrgel je ob zvoku sirene in zgrešil cilj. V taboru gostiteljih ni manjkalo pomiselkov o prekršku Josha Harta, ki naj bi nepravilno oviral Hardawayja. Sodniške piščalke so ostale neme. Delivci pravice so ocenili, kako je košarkar New Yorka oviral Hardawayja v skladu s pravili.

Here’s a closer look at the potential foul by Josh Hart on Tim Hardaway Jr….



Thoughts? 😬pic.twitter.com/3nRICEWQIy — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 27, 2025

"Ali sem se ga dotaknil? Da, dotaknil sem se ga. Je bilo to dovoljen kontakt? Tega ne vem. Bomo videli, kaj bodo povedali v poročilu,'' je po srečanju dejal Hart, trener Detroita JB Bickerstaff pa ni skrival nezadovoljstva nad sodniško odločitvijo: ''To je bil kontakt. Pri metu Hardawayja je bil storjen kontakt,'' je ponavljal.

Da so bili gostitelji resnično opeharjeni, jim je po tekmi dal vedeti sodnik David Guthrie. ''Ko smo opravili pregled po tekmi, smo ugotovili, kako je Hart s telesom zadel ob Hardawaya Jr. in ga oviral do te mere, da bi morali sodniki dosoditi prekršek,'' je poudaril šef sodnikov na četrti tekmi serije.

Tim Hardaway Jr. se je z Detroitom znašel v nehvaležnem položaju, saj potrebuje za napredovanje tri zaporedne zmage nad New Yorkom. Foto: Reuters

Tako so delivci pravice po tekmi v Detroitu priznali svojo napako. Hardaway Jr. bi tako moral tik pred koncem srečanja izvajati tri proste mete, a je ostalo pri tesni zmagi New Yorka (94:93), ki je v zadnji četrtini nadoknadili 11 točk zaostanka.

Detroit izenačil neslaven rekord lige NBA

Jalen Brunson je dosegel 32, Cade Cunningham pa 25 točk. Foto: Reuters Junak kontroverzne zmage New Yorka je tako postal Karl-Anthony Towns. Dosegel je 27 točk, od tega zadnjih pet za zmagovalce. Odločilno trojko za zmago je zadel dobrih 46 sekund pred koncem srečanja. Jalen Brunson, ki je nedavno prejel trofejo Jerryja Westa za najboljšega igralca v ključnih trenutkih tekem, je bil z 32 točkami prvi strelec srečanja, dodal je tudi 11 asistenc.

Pri gostiteljih je Cade Cunningham prispeval svoj prvi trojni dvojček v končnici. To je v zgodovini franšize uspelo le še legendarnemu Isiahu Thomasu, ki je spremljal dvoboj v živo. Cunningham je dosegel 25 točk, 10 skokov in 10 asistenc, a v zadnjih 67 sekundah srečanja zapravil dva meta iz igre, hkrati pa še izgubil žogo.

Detroit je v končnici lige NBA izgubil doma že devetič zapored, s čimer je izenačil neslaven rekord tekmovanja, ki ga je med letoma 1969 in 1971 postavila Philadelphia. Kratkhlačniki bodo imeli prvo zaključno žogico za napredovanje v konferenčni polfinale v noči na sredo, ko bodo računali na prednost domače dvorane Madison Square Garden.