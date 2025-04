"Igra se na štiri zmage, ključna tekma pa bo šesta v Minnesoti," po bolečem, že drugem zaporednem porazu Los Angeles Lakers na gostovanju pri Minnesoti, ki zdaj v skupnih zmagah v 1. krogu končnice lige NBA proti Jezernikom vodi s 3:1, ohranja optimizem Saša Dončić. Oče slovenskega superzvezdnika Luke Dončića in športni direktor Košarkarske zveze Slovenije je gostoval na športni televiziji Arena Sport v oddaji V prvi vrsti in se dotaknil ozke klopi Jezernikov, kriterija sojenja, provokacij košarkarjev Minnesote, a tudi čestitk, ki si jih zaslužijo zmagovalci, zlasti izjemni Anthony Edwards.

Košarkarji Los Angeles Lakers so se po drugem zaporednem porazu na gostovanju pri Minnesoti (113:116) znašli na robu izpada, saj potrebujejo Timberwolves za napredovanje samo še eno zmago. To bodo naskakovali že na naslednji tekmi, v noči na četrtek v Los Angelesu. V Minneapolisu so v nedeljo po preobratu v zadnji četrtini, ki so jo dobili z 32:19, pokvarili načrte Jezernikom.

Vrhunci dvoboja med Minnesoto in LA Lakers:

Pri gostih je v napadu blestel Luka Dončić (38 točk), pri zmagovalcih pa jih je mladi zvezdnik Anthony Edwards dodal še pet. Postavil je tudi končni rezultat, ob zvoku sirene pa je Austin Rivers zgrešil trojko za podaljšek. "Lakersom je zmanjkalo malo sreče. Odločila je ena žoga. Morda so se preostali igralci malce prepozno zbudili, verjamem tudi, da je na koncu zmanjkalo moči in zbranosti. Zdaj je, kar je, čez nekaj dni bo že nova tekma," je na televiziji Arena Sport izpostavil Saša Dončić.

"Tekma je bila na robu incidenta"

Luka Dončić je s soigralci zapravil lepo priložnost, da bi rezultat v skupnih zmagah izenačili na 2:2. Foto: Guliverimage Čeprav so si Jezerniki z novim porazom otežili pot do napredovanja, ostaja optimist. Na naslednji tekmi v Los Angelesu pričakuje zmago Jezernikov, nato pa bi se dogajanje znova vrnilo v Minneapolis. "Ključna tekma bo šesta tekma 1. kroga v Minnesoti," je po razburljivem srečanju v Minnesoti, na katerem je njegov sin odigral skoraj 46 minut in bil z 38 točkami prvi strelec svoje ekipe, poudaril Saša Dončić.

Srečanje je postreglo s številnimi ostrimi prekrški, ob katerih je bilo težko ohraniti mirnost in ravnodušnost na parketu. "Tekma je bila na robu incidenta. To je dejstvo. Kriterij sojenja je bil takšen, kakršen je bil, a to so tekme v play-offu, na katerih gre za biti ali ne biti. Vsaka tekma je ekstremno pomembna in … V tej tekmi so kratko potegnili Lakersi, igralci Minnesote pa so šli namensko v raznorazne provokacije," se je vprašal, ali so bile te provokacije dovoljene ali ne, so pa po njegovem mnenju dosegli načrtovani učinek.

Anthony Edwards je bil s 43 točkami najboljši strelec srečanja. Foto: Reuters

"Uspelo jim je, karkoli so si zadali. So zmagovalci. Govorimo le o Lakersih, a je treba pohvaliti Edwardsa za fenomenalno tekmo. Pohvaliti je treba tudi Randla in Reida, ki je v ključnih trenutkih odigral odlično. Ne smemo govoriti le o Lakersih, ampak priznati, da je Minnesota odigrala super tekmo," je oče slovenskega zvezdnika v ligi NBA čestital zmagovalcem, zlasti Anthonyju Edwardsu, za odmevno predstavo, s katero je po preobratu v zadnji četrtini popeljal Minnesoto do tretje zmage v seriji.

Igralci s klopi se morajo bolj aktivirati

Saša Dončić upa, da bo čim več igralcev Jezernikov s klopi razbremenilo LeBrona Jamesa in Luko Dončića. Foto: Guliverimage Čeprav so Lakersi večino srečanja vodili, v zadnjo četrtino pa vstopili s prednostjo +10, jim tudi to ni pomagalo do tako želene zmage v Minneapolisu. Kaj bo treba spremeniti, da bodo Jezerniki prekinili niz porazov in v Los Angelesu na domačem parketu premagali Minnesoto?

"Najprej se morajo dobro spočiti. Odigrati dve takšni tekmi v tako kratkem času s tako velikimi minutažami igralcev ...," je dal vedeti, kako sta LeBron James in Luka Dončić, ki so ga na tretji tekmi ovirale zdravstvene težave, zdaj pa je bil bolje pripravljen na obračun, na parketu prebila okrog 46 minut. To je ogromno, na srečo pa zdaj sledi tridnevni premor do naslednje tekme v mestu angelov.

LeBron James je na četrtem srečanju proti Minnesoti prispeval 27 točk, 12 skokov, 8 asistenc, 3 blokade in 3 ukradene žoge. Foto: Reuters

"Morajo pa se tudi igralci, ki prihajajo pri Lakersih s klopi, bolj aktivirati ter malce bolj razbremeniti LeBrona in Luko. To bi morali v principu početi že od začetka tekme, ne pa čakati na drugi polčas," je dodal športni direktor Košarkarske zveze Slovenije, kaj bi morali v taboru Jezernikov spremeniti, da bi lahko na naslednjih tekmah ob že všteti agresivni in borbeni obrambi računali na boljši rezultat.

Tako pa so na četrti tekmi ostali brez svežine v zadnjih minutah, saj jim je zaradi kratke rotacije igralcev, ki jo v končnici uporablja trener Lakersov JJ Redick, zmanjkalo energije. Bodo v noči na četrtek uspešnejši?