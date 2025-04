Alijah Arenas je bil v četrtek zjutraj s svojim Tesla Cybertruckom udeležen v hudo prometno nesrečo, potem ko je zapeljal iz ceste v hidrant, nato pa se je zabil še v drevo. Reševalna služba ga je prepeljala v bolnišnico, ker so ga dali v umetno komo. Njegova družina je zdaj sporočila, da so ga zbudili iz kome, a da ostaja intubiran. "V zadnjih 24 urah je pokazal velik napredek, takoj, ko se je zbudil je vprašal, če je bil v nesreči še kdo poškodovan," so sporočili.

Alijah Arenas, a USC basketball recruit and the son of ex-NBA star Gilbert Arenas, was reportedly placed into an induced coma after his car crashed into a tree this morning.



