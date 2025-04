Na enem izmed posnetkov, ki je zaokrožil po spletu, je videti, kako je Luka Dončić ob zvoku piščalke mislil, da je prišel zvok od sodniške trojke, a je prišel s tribune. Košarkarji LA Lakers so po tekmi dejali, da naj bi bila piščalka štirikrat uporabljena tako, da jih je zmedla.

Lakers players said 4 different times they heard a whistle from someone in the crowd



NBA gotta do something about this or everyone better bring a whistle in LA pic.twitter.com/JvbyzginbG