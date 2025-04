Kljub vsem zdravstvenim težavam z želodcem se je Luka Dončić odločil stopiti na parket dvorane Target Center in poskušal pomagati svoji ekipi LA Lakers v prvem krogu končnice lige NBA proti Minneosti Timberwolves. Čeprav je bilo že od začetka očitno, da ni v optimalni pripravljenosti in energetsko ni na pravšnji ravni, je tekmo sklenil s 17 točkami (met 6/16 iz igre), 8 asistencami in 7 skoki. Bil je daleč od svojega običajnega obraza proti Minnesoti, saj je v zadnjih sedmih obračunih končnice proti tej ekipi – tudi v vrstah Dallas Mavericks – praktično vsakič presegel mejo 30 točk.

"Zadnjih 24 ur se ni dobro počutil. Ne vem, koliko je sploh spal zadnjo noč. Ni se dobro počutil. Bruhal je celoten dan. Ne vem, kaj je bilo med polčasoma, bom izvedel. A ni pravi," je dejal JJ Redick, ki je med polčasoma celo podvomil, ali bo Dončić sploh nadaljeval tekmo. Luka namreč ni začel drugega dela in nekoliko kasneje prišel do gostujoče klopi, nato pa spet slekel trenirko in se podal na parket.

Žal pa Luka, ki zaradi zdravstvenih težav razumljivo ni bil na voljo medijem po koncu obračuna, pravega počitka ne bo imel. Saj se bo moral sestaviti že v dobrih 24 urah. Naslednji obračun proti Minnesoti bo namreč že v nedeljo ob 21.30 po slovenskem času.

Poglejte si vrhunce tekme

Bo sledila sprememba?

Kljub Dončićevim težavam so Lakersi imeli svoje priložnosti, da bi prišli na tretji tekmi do pomembne zmage. LeBron James je znova pokazal svojo veličino. Po poškodbi kolka je videti vse boljši in je na tej tekmi poveljeval ekipi z 38 točkami.

Jaxson Hayes se ne znajde najbolje v dvobojih z Minnesoto. Foto: Reuters

A preveč izgubjenih žog - kar 16, domači 8 - in nekaj nepotrebnih napak so tehtnico prevesile na stran gostiteljev, ki so na krilih glasnih navijačev znali izkoristiti ponujeno in slavili zmago s s 116:104.

Poleg dogajanja okoli Dončića se je Redick dotaknil tudi igralnega časa Jaxsona Hayesa, ki v seriji še ni presegel desetih minut na tekmo. "Preučili bomo vse možnosti, a še vedno verjamemo v Jaxsona," je Redick kratko odgovoril, ali razmišlja, da bi ga postavil celo na klop in ne bi začel tekme z njim.