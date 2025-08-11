Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
6.43

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
konferenčna liga konferenčna liga 1. SNL Jorge Simao NK Olimpija NK Olimpija

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 6.43

1 ura, 11 minut

Danes bo znano, kdo prevzema trenerske vajeti

Olimpija bo predstavila novega trenerja

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Jorge Simao, NK Olimpija | Naslednika Jorgeja Simaa bodo uradno predstavili danes popoldan. | Foto Aleš Fevžer

Naslednika Jorgeja Simaa bodo uradno predstavili danes popoldan.

Foto: Aleš Fevžer

Vodstvo NK Olimpije bo dober teden po visokem porazu z NK Celje (0:5), ki je z mesta glavnega trenerja odnesel Jorgea Simaa, danes predstavilo novega trenerja. Kdo bo nasledil Portugalca?

Franko Kovačević NK Celje NŠ Mura
Sportal Celje leti na krilih Kovačevića, slavili tudi Mariborčani

Kratko je bilo službovanje Jorgeja Simaa na mestu glavnega trenerja ljubljanske Olimpije. Portugalec je trenerske vajeti slovenskega prvaka prevzel pred sezono, po debaklu pred tednom dni proti Celju (0:5), ko se je naposlušal žvižgov in kritik navijačev, pa je vodstvo kluba sporočilo, da zmajev ne vodi več.

Nezadovoljstvo zaradi skromnih predstav zeleno-belih tako v 1. SNL kot tudi Evropi je bilo preveliko, tako da so se v Stožicah odločili za šok terapijo.

Vodenje članske ekipe sta začasno prevzela trener mladinske zasedbe Hrvat Ivan Senzen in njegov pomočnik Antonio Delamea Mlinar. Zmaji so pod njunim vodstvom na evropskem obračunu brez golov remizirali z albanskim prvakom Egnatio, v nedeljo pa v domačem prvenstvu s 3:1 premagali Domžale.

Olimpija bo v četrtek v gosteh igrala povratno tekmo kvalifikacij za konferenčno ligo. Na prvi v Stožicah je bilo 0:0. | Foto: Grega Valančič Olimpija bo v četrtek v gosteh igrala povratno tekmo kvalifikacij za konferenčno ligo. Na prvi v Stožicah je bilo 0:0. Foto: Grega Valančič

Vodstvo kluba je v tem času razrešilo trenersko vprašanje, tako da bo novega glavnega trenerja predstavilo danes ob 14. uri na novinarski konferenci. 

Olimpijo povratna tekma 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v gosteh čaka v četrtek ob 21. uri.

NK Celje
Sportal Odmevna "petarda" Celjanov v Švici, Olimpija se tepe po glavi
Albert Riera
Sportal Čarovnik Albert Riera po epski zmagi Celja poimenoval svoje junake
Olimpija Egnatia
Sportal Hrvaški strateg izpostavil komentar navijačev Olimpije
Mariano Ahouangbo
Sportal Beninski vezist okrepil nogometno Olimpijo, Žan Trontelj se seli v hrvaško ligo

konferenčna liga konferenčna liga 1. SNL Jorge Simao NK Olimpija NK Olimpija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.