Vodstvo NK Olimpije bo dober teden po visokem porazu z NK Celje (0:5), ki je z mesta glavnega trenerja odnesel Jorgea Simaa, danes predstavilo novega trenerja. Kdo bo nasledil Portugalca?

Kratko je bilo službovanje Jorgeja Simaa na mestu glavnega trenerja ljubljanske Olimpije. Portugalec je trenerske vajeti slovenskega prvaka prevzel pred sezono, po debaklu pred tednom dni proti Celju (0:5), ko se je naposlušal žvižgov in kritik navijačev, pa je vodstvo kluba sporočilo, da zmajev ne vodi več.

Nezadovoljstvo zaradi skromnih predstav zeleno-belih tako v 1. SNL kot tudi Evropi je bilo preveliko, tako da so se v Stožicah odločili za šok terapijo.

Vodenje članske ekipe sta začasno prevzela trener mladinske zasedbe Hrvat Ivan Senzen in njegov pomočnik Antonio Delamea Mlinar. Zmaji so pod njunim vodstvom na evropskem obračunu brez golov remizirali z albanskim prvakom Egnatio, v nedeljo pa v domačem prvenstvu s 3:1 premagali Domžale.

Olimpija bo v četrtek v gosteh igrala povratno tekmo kvalifikacij za konferenčno ligo. Na prvi v Stožicah je bilo 0:0. Foto: Grega Valančič

Vodstvo kluba je v tem času razrešilo trenersko vprašanje, tako da bo novega glavnega trenerja predstavilo danes ob 14. uri na novinarski konferenci.

Olimpijo povratna tekma 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v gosteh čaka v četrtek ob 21. uri.