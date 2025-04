Pogledal je bolnega Luko Dončića: "Bolan si, pa te še pretepajo" #video

Luka Dončić, ki je na prvih dveh tekmah prvega kroga končnice za Los Angeles Lakers v povprečju dosegal 34 točk, deset skokov in pet asistenc, je bil na tretji tekmi proti Minnesoti Timberwolves, ki se je končala z zmago Minnesote (116:104) zaradi zdravstvenih težav precej energetsko izpraznjen, s tem pa je bil tudi njegov strelski izkupiček manjši kot običajno (17 točk, 7 skokov in 8 asistenc). Njegov soigralec Dorian Finney-Smith, ki je celo dvomil, da se bo Ljubljančan zaradi oslabelosti v drugem polčasu sploh lahko vrnil na parket, je razkril, da so se nasprotniki kljub temu znašali nad Slovencem.