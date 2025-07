Oklahoma podaljšala sodelovanje še z Williamsom

Prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA Oklahoma City Thunder so sklenili petletno podaljšanje sodelovanja z Jalenom Williamsom, je sporočilo vodstvo lige. Poporočanju portala ESPN je vrednost petletnega podaljšanja 287 milijonov dolarjev oziroma 245 milijonov evrov.

Po novem bo tako Williams pri Oklahomi ostal do sezone 2030/31. V pravkar končani je v povprečju dosegal 21,6 točke, 5,3 skoka in 5,1 podaje na tekmo. V finalu se je še posebej izkazal na peti tekmi, ko je dosegel 40 točk. Kot so sporočili iz kluba, je Williams 1. julija prestal operacijo poškodovanega zapestja, okrevanje bo trajalo 12 tednov.

Oklahoma je tako podaljšala sodelovanje s 24-letnim igralcem, ki je doslej imel pogodbo novinca v ligi. Podpis pogodbe z Williamsom je zadnja ključna poteza svežih prvakov v ligi NBA za ohranitev jedra ekipe, potem ko so pred dnevi že dosegli podobna dogovora s Shaijem Gilgeous-Alexandrom in Chetom Holmgrenom. Za štiriletno pogodbo prvega zvezdnika ekipe in petletno mladega centra bodo v naslednjih letih skupaj odšteli 535 milijonov dolarjev oziroma slabih 457 milijonov evrov.

Gilgeous-Alexander, najkoristnejši igralec rednega dela sezone NBA in tudi finala, je pred dnevi podpisal štiriletno pogodbo v višini 243,4 milijona evrov, Holmgren pa bo po pisanju ESPN za petletno podaljšanje prejel 213,5 milijona evrov. Naslednjo sezono bo še pod pogodbo za novinca v višini slabih 12 milijonov evrov.

Oklahoma je pred tremi tedni slavila naslov prvakov, potem ko je po sedmih tekmah ugnala Indiana Pacers. Za klub je bilo to prvo slavje, odkar se je ekipa leta 2008 preselila v Oklahomo.

