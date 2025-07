Za pogodbi dveh zvezdnikov Oklahome pol milijarde dolarjev

Prvaki lige NBA Oklahoma City Thunder so po Shaiu Gilgeous-Alexandru podpisali dolgoročno pogodbo še s Chetom Holmgrenom. Za štiriletno pogodbo prvega zvezdnika ekipe in petletno mladega centra bodo v naslednjih letih skupaj odšteli 535 milijonov dolarjev oziroma slabih 457 milijonov evrov.

Shai Gilgeous-Alexander Foto: Reuters Shai Gilgeous-Alexander, najkoristnejši igralec rednega dela sezone NBA in tudi finala, je pred dnevi podpisal štiriletno pogodbo v višini 243,4 milijona evrov, Chet Holmgren pa bo po pisanju ESPN za petletno podaljšanje prejel 213,5 milijona evrov. Naslednjo sezono bo še pod pogodbo za novinca v višini slabih 12 milijonov evrov.

Holmgren je izpustil velik del rednega dela sezone 2024/25 zaradi poškodbe kolka, nato pa se vrnil februarja in do konca sezone v povprečju dosegel 15 točk in osem skokov ob 2,2 blokade na tekmo. V končnici je dosegel 15,2 točke, 8,7 skoka in 1,9 blokade na tekmo. V karieri je zdaj 23-letnik zaradi poškodbe stopala izpustil celotno sezono 2022/23, potem ko je bil na naboru kot drugi izbran leta 2022.

Oklahoma, ki je pred tremi tedni slavila naslov, potem ko je po sedmih tekmah ugnala Indiana Pacers, si je tako dolgoročno zagotovila sodelovanje z dvema od treh največjih zvezdnikov ekipe. Pogodbo bodo skušali podaljšati še z Jalenom Williamsom.