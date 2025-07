Dvakratni prvak lige NBA Kevin Durant bo pri 36 letih kariero nadaljeval v dresu Houston Rockets. To bo njegov peti klub v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Da je lahko iz Phoenix Suns, kjer je igral zadnji dve leti, prestopil v Rockets, se je v kupčijo vključilo kar sedem ekip. To se v zgodovini tega tekmovanja še ni zgodilo.

V kupčijo so bili poleg Houstona in Phoenixa vključeni še Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers in Minnesota Timberwolves. Ob Durantu so klub zamenjali še Jalen Green, Dillon Brooks, Clint Capela, David Roddy in Daqwon Plowden, obenem je Phoenix namesto Houstona na naboru v prvem krogu izbral Khamana Maluacha. Omenjene ekipe pa so si izmenjale še 12 izborov v drugem krogu nabora. Houston je za izbor Hawksov v drugem krogu še plačal nekaj denarja.

Samo Phoenix je v zamenjavo za Duranta dobil Greena, Brooksa, omenjeni izbor v prvem krogu nabora in še pet izborov v drugem krogu.