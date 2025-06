Kevin Durant je bil eno najbolj opevanih imen že na letošnji zimski košarkarski tržnici, a je na koncu ostal član Phoenix Suns, s katerim je sezono razočarano sklenil že po koncu rednega dela sezone šele na enajstem mestu zahodne konference. Zatem je bilo bolj ali manj jasno, da si bo 36-letni ameriški zvezdnik za prihajajočo sezono poiskal novo sredino. Po številnih namigovanjih pa se je zdaj iz lige NBA v povezavi s prestopom Durana pokadil beli dim.

Kot poroča dobro obveščeni insider lige NBA za ESPN Shams Charania, ki je prvi v začetku februarja poročal tudi o šokantni menjavi Luke Dončića, bo Durant kariero nadaljeval pri Houston Rockets. V Phoenix pa se bosta iz Houstona preselila Jalen Green in Dillon Brooks, Suns pa bodo dobili še deseti izbor na letošnjem naboru in pet izborov v drugem krogu drafta.

