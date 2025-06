PSG je v izjavi sporočil, da so lastniki Qatar Sports Investment (QSI) "podpisali pogodbo o naložbi in strateškem partnerstvu s Kevinom Durantom, enim najbolj odlikovanih ameriških košarkarjev vseh časov in vodilnim vlagateljem v športne in zabavne nepremičnine."

Povedali so, da bo Durant delež pridobil "prek svoje medijske in naložbene enote Boardroom". Klub je še zapisal, da bo QSI sodeloval z Boardroom "pri širokem naboru komercialnih, naložbenih in vsebinskih pobud", vključno s trgovskim blagom, medijskimi vsebinami, strategijo v ZDA in na mednarodni ravni ter "potencialno širitvijo košarkarskih in več drugih športnih dejavnosti".

"S Kevinom se veselimo razvoja ambicioznih pobud, ki bodo spodbudile nadaljnjo globalno rast Paris Saint-Germaina in QSI," je dejal Naser Al-Helaifi, predsednik QSI.

Šestintridesetletni Durant igra ta čas za Phoenix Suns. Z Golden State Warriors je osvojil dva naslova lige NBA in ima štiri olimpijske zlate medalje, zadnjo z lanskih iger v Parizu. V izjavi PSG je dejal, da sta PSG in Pariz "klub in mesto, ki mi je tako blizu srcu. Ta klub ima velike načrte in komaj čakam, da bom del naslednje faze rasti."

Preberite še: