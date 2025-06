PSG štirikrat zabil Janu Oblaku, 10 golov Bayerna

Mesec dni dolg nogometni ples v Ameriki, razširjeno Fifino klubsko svetovno prvenstvo, se je v soboto začelo z remijem Al Ahlyja in Interja iz Miamija (0:0). V nedeljo se je igrala prva poslastica prvenstva: evropski prvak PSG je v skupini B s 4:0 premagal Atletico Madrid z Janom Oblakom med vratnicama. Pred tem so se merili nogometaši Bayerna iz Münchna in Aucklanda. Nemci so zmagali s kar 10:0, že ob polčasu je bilo 6:0.

V skupini C sta se najprej merila Bayern München in Auckland, povsem pričakovano so Bavarci odpravili amaterje iz Oceanije z 10:0, pri čemer je Jamal Musiala po vstopu s klopi dosegel tri gole, Kingsley Coman, Michael Olise in Thomas Müller so dodali po dva, enega pa je prispeval Sacha Boey. V tej skupini sta še Boca Juniors in Benfica. "Ne rabimo pohval, posel smo opravili. Igrali smo pošteno. Mogoče bo na koncu odločala tudi razlika v danih in prejetih zadetkih. Ko tekmec ostaja zadaj in se brani, je vedno težko doseči deset zadetkov," je po tekmi povedal trener Bayerna Vincent Kompany.

Jan Oblak Foto: Reuters Paris Saint-Germain je to sezono osvojil vse, ne le doma, tudi ligo prvakov. Atletico Madrid pa je ostal brez kosa srebrnine. So pa Jan Oblak in soigralci v skupinskem delu lige prvakov premagali Parižane. Zmagovalec te tekme na klubskem svetovnem prvenstvu bo favorit skupine B, v kateri sta še brazilski in južnoameriški prvak Botafogo ter Seattle Sounders.

"Na turnir smo prišli polni entuziazma in želje, da ga osvojimo. Imamo pa težko skupino z zmagovalcem cope libertadores in z zmagovalcem lige prvakov," je pred nedeljsko tekmo v Los Angelesu dejal karizmatični trener Atletica Diego Simeone.

Fabian Ruiz je kapetana slovenske reprezentance premagal v 19. minuti, v sodnikovem dodatku prvega polčasa pa še Vitinha. Atletico je tako po polovici tekme zaostajal z 0:2. Ob koncu tekme, ko so bili Madridčani z igralcem manj, je za 3:0 zadel Senny Mayulu. V sodnikovem dodatku je 11-metrovko za končnih 4:0 unovčil Kang-In Lee.

Jan Oblak je v prvem polčasu dobil dva gola. Foto: Reuters

Nedeljski spored na klubskem svetovnem prvenstvu bodo v noči na ponedeljek po srednjeevropskem času sklenili Palmeiras in Porto ter Botafoto in Seattle Sounders.

Klubsko SP, prvi krog:

Nedelja, 15. junij: