Zasedba argentinskega zvezdnika Lionela Messija je igrala skorajda na domačem terenu, saj je uvodna tekma klubskega SP potekala na stadionu Hard Rock, kjer sicer domuje ekipa lige NFL Miami Dolphins. Na tem stadionu je lani potekal tudi finale južnoameriškega prvenstva Cope Americe, ki so ga zaznamovali navijaški izgredi in vdor navijačev brez vstopnic. Tokrat težav zaradi poostrenih nadzorov že pred stadionom ni bilo.

Foto: Reuters

Uvodno tekmo klubskega SP si je ogledalo skoraj 61.000 gledalcev, med njimi pa je bilo tudi precej privržencev 12-kratnih afriških in 45-kratnih egiptovskih prvakov. Sprva je kazalo, da bo gledalcev zaradi dragih vstopnic precej manj, a so organizatorji zadevo rešili z znižanjem cene vstopnic.

Leo Messi hits the woodwork in the final seconds of the game 💔💔💔💔pic.twitter.com/F0s9cip9bX