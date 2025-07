Pritožbe glede vročine so obrodile sadove, Fifa bo prilagodila urnik za mundial 2026

"Vročina je gotovo ena od točk, iz katerih se bomo morali nekaj naučiti," je dejal predsednik Fife Gianni Infantino, ko je strnil izkušnje po 63 tekmah na klubskem SP.

Vendar pa ima turnir SP, na katerem bo prvič nastopilo 48 reprezentanc, prihodnje leto pa bodo na urniku zato skupno 104 tekme, več pokritih stadionov. Prvi mož Fife je napovedal, da nameravajo te stadione bolj uporabljati za zgodnje tekme.

Tekme med 12. in 15. uro v ekstremnih razmerah

Tako trenerji kot igralci so se na klubskem SP pritoževali nad ekstremnimi razmerami med turnirjem, zlasti med začetkom tekem ob 12. ali 15. uri po lokalnem času na nekaterih prizoriščih in na popolnoma odprtih stadionih.

"Res je težko. Zahteva veliko energije," je dejal nemški reprezentant Leon Goretzka, ko je govoril o posebnih izzivih močne vročine in visoke vlažnosti v ameriškem poletju. Drugačna zgodba je bila na pokritem in klimatiziranem stadionu Mercedes Benz v Atlanti. Razmere so bile tam idealne.

Čez eno leto bodo tekme mundiala 2026 od 11. junija do 19. julija na sporedu v Mehiki, Kanadi in ZDA. Poleg Atlante imajo strehe tudi arene v Vancouvru, Dallasu in Los Angelesu. Drugi stadioni ponujajo vsaj senčne površine na igrišču zaradi pokritih tribun.

Tudi Niko Kovač se je pritoževal nad vročino. Foto: Guliverimage

"Zelo pomembna točka je čas začetka tekme," je po izpadu BVB v četrtfinalu klubskega SP proti Real Madridu na stadionu v New Yorku dejal trener nemškega moštva Niko Kovač.

"Dejstvo, da so igralci izpostavljeni opoldanskemu soncu, kjer je tako vroče, da navaden smrtnik ne bi smel ven, in da se od nogometašev pričakuje, da bodo igrali po svojih najboljših močeh, je zelo mejno," je razmere na klubskem SP kritiziral trener Borussie.

"Želim si, da bi v vodstvu pokazali nekaj obzirnosti do igralcev," je dodal.

Fifa naj bi za mundial načrtovala štiri začetne čase na dneve tekem. Navsezadnje televizijske postaje, ki plačujejo veliko denarja za pravice do prenosa, raje predvajajo reprezentanco v živo v udarnem terminu kot sredi noči.

