Fifa je objavila, da so se z nogometaši dogovorili, da morajo slednji imeti med dvema tekmama vsaj 72 ur premora, na koncu vsake sezone pa vsaj 21 prostih dni.

Pri Fifa dodajajo, da so bili dogovori progresivni, še enkrat pa po poudarili, da mora biti zdravje nogometašev absolutna prioriteta.

Dogovor med nogometaši in Fifo je torej najmanj trije dnevi premora med dvema tekmama ter 21 prostih dni. Kako se bodo stvari reševale v praksi, pa ni znano. Tekme evropske in konferenčne lige se igrajo ob četrtkih v poznem večernem terminu, kar bi za klube udeležence praktično pomenilo, da bi morali ligaške tekme igrati v ponedeljek, pa potem spet v četrtek evropske tekme.

"Na tem sestanku ni bilo nobenega predstavnika Fifproja, ki zastopa 66.000 nogometašic in nogometašev po vsem svetu," pa dodajajo pri Fifproju. Tam so za nogometaše doslej vedno zahtevali štiri proste tedne po sezoni.

Verjetno pri vabilih ni šlo za pomoto. Fifpro je skupaj s sindikatom nogometašev francoske in angleške lige namreč lani vložil tožbo proti Fifi na sodišču EU. Sindikati trdijo, da Fifa zlorablja svoj monopolni položaj in krši evropska pravila z razširitvijo števila udeležencev SP in uvedbo klubskega svetovnega prvenstva ter s tem povečanjem števila tekem in širitvijo koledarja za nogometaše.

