Smola zvezdnika Interja, ki zaradi vojnih razmer ne more zapustiti domovine

Evropski podprvak Inter se pripravlja na nastop na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA, kjer ga bo že vodil nov strateg Cristian Chivu. Med nastopajočimi pa najverjetneje ne bo Iranca Mehdija Taremija, ki je ostal v domovini. Želel je odpotovati v ZDA in se pridružiti ekipi, a so letališča zaradi vojne, ki divja med Izraelom in Iranom, zaprta.

Milanski klubski velikan se bo v ZDA na klubskem svetovnem prvenstvu meril za točke v skupini E, kjer so še mehiški Monterrey, argentinski River Plate in japonski klub Urawa Reds. V Kalifornijo bi moral v tabor Interja prispeti tudi Mehdi Taremi, a je ostal v Iranu, kjer vladajo vojne razmere, tako da so letališča zaprta. Iranski reprezentant bo tako najverjetneje primoran izpustiti nastop na spektakularnem turnirju z denarnim skladom, vrednim kar milijardo ameriških dolarjev.

Italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport je poročala, kako je 32-letni napadalec Interja prispel na letališče v Teheranu, kjer je nameraval nadaljevati pot proti ZDA, a so do nadaljnjega zaradi zelo vojnega stanja, ki vlada med Iranom in Izraelom, odpovedani vsi leti. Taremi je med tednom zastopal barve iranske izbrane vrste v kvalifikacijah za SP 2026. Iran je doma s 3:0 premagal Severno Korejo (3:0), Taremi pa se je vpisal med strelce in dosegel zadetek za 2:0.

Iran se je uvrstil neposredno na SP 2026, saj je v skupini A osvojil prvo mesto. Vstopnico za mundial si je priigral tudi drugouvrščeni Uzbekistan, ki ga je večino kvalifikacijskega ciklusa vodil Srečko Katanec, ZAE in Katar, ki sta osvojila tretje oz. četrto mesto, pa si bosta poskušala zagotoviti nastop na SP prek dodatnih kvalifikacij.